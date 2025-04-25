С Папой Франциском за три дня попрощались 250 тысяч человек 25.04.2025, 22:38

Похороны состоятся в субботу после мессы.

В Ватикане около 250 тыс. человек пришло в собор Святого Петра, чтобы попрощаться с умершим 21 апреля папой римским Франциском. Как сообщает AP, еще сотни людей не успели подойти к гробу с понтификом, так как время прощания истекло.

25 апреля гроб с телом папы Франциска будет закрыт и запечатан. Похороны состоятся в субботу после мессы. Как сообщает агентство, на похоронах будет около 200 тыс. человек на площади Святого Петра и еще 300 тыс. выстроятся вдоль маршрута от Ватикана до римской церкви Санта-Мария Маджоре, где понтифик будет похоронен. Для обеспечения порядка власти Италии направили более 2,5 тыс. полицейских и 1,5 тыс. военных.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в Ватикане из-за инсульта на 89-м году жизни. Он занимал свой пост с 2013 года. На похороны Франциска приедут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и др.

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