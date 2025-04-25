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Семь стран призвали Трампа прекратить умиротворение РФ

  • 25.04.2025, 22:54
Семь стран призвали Трампа прекратить умиротворение РФ

Великобритания, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Украина призвали не повторять ошибки Мюнхена в 1938 году.

Главы комитетов по иностранным делам парламентов Великобритании, Франции, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины призывают президента США Дональда Трампа положить конец политике умиротворения в отношении России и занять единую, решительную позицию против российского террористического режима. Парламентарии подчеркнули, что не может быть никаких компромиссов относительно суверенитету и территориальной целостности Украины, говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой парламента Эстонии.

Главы комитетов призывают Трампа и Конгресс США продемонстрировать подлинное лидерство в противостоянии глобальной угрозе, которую представляет Россия как государство-агрессор. «Мы решительно предостерегаем от того, чтобы подвергаться ее шантажу и обману», - заявляют они.

По мнению глав комитетов, также необходимо сильное лидерство европейских стран, а также усиление трансатлантической солидарности.

«Мы призываем европейские страны немедленно конфисковать замороженные активы России и перенаправить их в поддержку Украины. Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно суверенитету и территориальной целостности», - подчеркивается в совместном заявлении.

Также главы комитетов по иностранным делам призывают без промедления принять Украину в НАТО, а также ускорить вступление Украины в Европейский Союз.

«Мы не должны повторить ошибки Мюнхена в 1938 году. Переговоры с военным преступником Путиным очевидно бесполезны; его главная цель – унизить нашего союзника, США», - говорится в заявлении.

Совместное заявление призывает все государства обеспечить привлечение к ответственности Владимира Путина и всех его соучастников преступлений.

«Длительный мир и безопасность невозможны без ответственности за военные преступления, совершенные его режимом», – констатируют парламентарии.

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