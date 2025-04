Борис Джонсон жестко раскритиковал «мирный план» Трампа

В мирном соглашении нет ничего, что может «остановить третье российское вторжение».

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике идеи президента США Дональда Трампа относительно «мирного плана» окончания войны страны-агрессора России в Украине, которые накануне публиковали СМИ. Свое мнение он высказал в соцсети X 24 апреля.

По словам Джонсона, нелегитимный президент РФ Владимир Путин «без разбора» убивает все больше украинцев. В частности, экс-премьер вспомнил и российскую атаку на Киев 24 апреля, в результате которой погибли и получили ранения более 100 человек.

Putin indiscriminately butchers more Ukrainian civilians, killing and injuring 100 in Kyiv including children. And what is his reward under the latest peace proposals?



1. The right to keep sovereign Ukrainian territory he has taken by violence and in breach of international…