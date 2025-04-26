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Борис Джонсон жестко раскритиковал «мирный план» Трампа

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  • 26.04.2025, 8:18
  • 26,088
Борис Джонсон жестко раскритиковал «мирный план» Трампа

В мирном соглашении нет ничего, что может «остановить третье российское вторжение».

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике идеи президента США Дональда Трампа относительно «мирного плана» окончания войны страны-агрессора России в Украине, которые накануне публиковали СМИ. Свое мнение он высказал в соцсети X 24 апреля.

По словам Джонсона, нелегитимный президент РФ Владимир Путин «без разбора» убивает все больше украинцев. В частности, экс-премьер вспомнил и российскую атаку на Киев 24 апреля, в результате которой погибли и получили ранения более 100 человек.

Он напоминает, что Путин насильно забрал суверенную украинскую территорию с нарушением международного права, запрещает вступить в НАТО, добивается снятия санкций с РФ и восстанавливает экономические связи между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, как добавляет политик, у России есть «шанс восстановить свои вооруженные силы для следующей атаки через несколько лет».

«Относительно Украины – что она получит после трех лет героического сопротивления против жестокого и неспровоцированного вторжения? Какова их компенсация за ужасные жертвы, на которые они пошли, ради, как им бесконечно повторяют, свободы и демократии во всем мире? Помимо права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они не получают ничего», – пишет экс-премьер.

Он отмечает, что в мирном соглашении нет ничего, что может «остановить третье российское вторжение».

«Если мы хотим предотвратить новые зверства со стороны Путина, мы должны иметь долгосрочную, надежную и прежде всего должным образом профинансированную гарантию безопасности для Украины – гарантию, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками», – добавляет Джонсон.

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