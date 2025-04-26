Зеленский: На днях могут состояться очень важные встречи 26.04.2025, 4:02

По его словам, они приблизят тишину для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «очень важные встречи», которые состоятся в ближайшие дни и приблизят прекращение огня. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

«В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо реальное давление на Россию, чтобы она восприняла либо американское предложение о прекращении огня, либо предложение Украины – «любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности».

«Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала», – подытожил Зеленский.

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