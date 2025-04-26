Сербские студенты бегут в Брюссель, чтобы привлечь внимание ЕС к протестам
- 26.04.2025, 5:03
После велопробега во Францию сербские студенты-протестующие начали новую акцию.
После велопробега во Францию сербские студенты-протестующие в пятницу, 25 апреля, начали новую акцию – почти 2000-километровый пробег в Брюссель, цель которого – привлечь внимание Европейского Союза к их многомесячной борьбе против коррупции.
Об этом написало агентство AP.
Как отмечается, более 20 студентов отправились из северного сербского города Новый Сад на эстафетный «ультрамарафон», который, как ожидается, продлится 18 дней.
Под аплодисменты сотен людей студенты отправились в восточный хорватский город Осиек, первую остановку на своем пути.
Студенты заявили, что они «не просят спасения» от ЕС, а «посылают четкое напоминание Европе: демократические ценности должны соблюдаться не только в официальных декларациях, но и в общественном сознании и коллективных действиях».
Бегуны несут письмо, которое, как они надеются, будет прочитано в институтах ЕС. Один из студентов объяснил это желание тем, «чтобы люди могли узнать немного больше о глубоком политическом и социальном кризисе в Сербии».