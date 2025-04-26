Зеленский: Путин уже имеет «учебники истории» о Польше и других странах Европы 26.04.2025, 8:10

2,526

Президент Украины предупредил о нападении России на другие государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе нападения России на другие государства, и высказался о попытках российского диктатора Владимира Путина «исторически» обосновать свою экспансионную политику и захватнические войны.

Об этом говорится в интервью украинского президента основателю Daily Wire Бену Шапиро.

Высказываясь об одном из тезисов кремлевской пропаганды с утверждением, будто Украины и украинцев - не существует, Зеленский призвал даже «не пытаться учитывать лишь желания Путина».

«И несерьезно говорить о такой большой стране, что ее нет. Вы знаете, здесь, в Украине, живут десятки миллионов людей, и здесь, в Украине, есть десятки миллионов украинцев, и по всему миру живут десятки миллионов украинцев. И что многие украинцы не позволят ему изменить историю. Он этого хочет, но это невозможно», - подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал, что каждый раз, когда речь идет о десятках миллионов людей, - невозможно держать это «где-то в тени и переписывать все».

Попытки Путина «переписать историю всего мира»

«Он не может полностью контролировать поток информации в своей стране. И здесь он переписывает историю всего мира. И я могу вас заверить, что его амбиции будут расти», - предупредил украинский президент.

По его словам, если Украина не выдержит, то Путин «пойдет дальше» в своей захватнической войне.

"И наверняка у него уже есть учебники истории, которые рассказывают, кто является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать... чтобы мир не рисковал», - сказал Зеленский.

Поэтому, добавил президент Украины, мы говорили «о НАТО, о ваших семьях, о европейцах».

«Почему мир должен рисковать? Чтобы не рисковать, чтобы люди не боялись, нужно их (российскую сторону, - ред.) остановить. Мы должны остановить его (Путина, - ред.) за то, что он не уничтожил нас. Мы боремся за наше выживание, а вы боретесь не только за наше выживание, но и за ваши риски, за эти возможные, но большие риски», - добавил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com