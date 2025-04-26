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Израиль сообщил о ракетной атаке из Йемена

  • 26.04.2025, 8:13
Израиль сообщил о ракетной атаке из Йемена

Сирены раздавались во многих городах.

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена этой ночью, которая двигалась в сторону страны. Благодаря работе ПРО/ПВО вражеская воздушная цель была сбита.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильское издание newsru.co.il.

В израильском военном ведомстве уточнили, что речь идет о баллистической ракете, и проинформировали о работе противовоздушной обороны для сбивания цели.

«Ракета была перехвачена перед тем, как пересечь территорию Израиля. В соответствии с протоколом раздавались сирены», - рассказали в ЦАХАЛ.

Данных о возможных пострадавших или разрушениях в результате обстрела нет. Медики о вызовах в связи с атакой не сообщали.

Между тем израильские СМИ обращают внимание, что сирены раздавались ночью в центре и на юге страны.

В частности, отмечается, что сирены были слышны в Иерусалиме, Модиине, Бейт-Шемеше, Лоде, Рамле, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Беэр-Шеве и многих других населенных пунктах.

Как пишет Newsru.co.il, система оповещения в Израиле «на этот раз снова дала сбой».

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