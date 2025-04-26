CNN: Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за сутки 26.04.2025, 8:24

1,280

Сейчас риторика президента США изменилась.

Президент США Дональд Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Сегодня он признает, что эти заявления были преувеличенными, пишет CNN.

На этой неделе во время интервью журналу Time Трампу напомнили о его обещаниях завершить войну за сутки. Он ответил:

«Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я сказал это, это было сказано в шутку, но также было сказано, что с этим будет покончено».

Однако факты свидетельствуют о другом. Согласно базе данных Factba.se, которая публичные заявления Трампа, американский президент по меньшей мере 53 публично, серьезно и последовательно заявлял, что прекратит войну между Россией и Украиной либо в течение 24 часов, либо еще до инаугурации.

Митинг в Айове, июль 2023: «Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: «Нет, вы не сможете». Абсолютно смогу».

Пенсильвания, июль 2023: «Я возьму их обоих - я знаю Зеленского, я знаю Путина, это будет сделано в течение 24 часов».

В интервью CNN, май 2023: «Я урегулирую эту войну за один день, 24 часа».

Дебаты, июнь 2024: «Я урегулирую войну в Украине еще до того, как приду на должность».

Сентябрь 2024: «Как избранный президент, я решу это».

CNN отмечает, что эти и десятки других заявлений были частью официальной риторики Трампа во время выступлений, митингов и дебатов в 2023-2024 годах. Заявление о том, что это было «в шутку» - опровергнуто самими же словами Трампа.

«Он не шутил», - подытожило издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com