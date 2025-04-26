CNN: Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за сутки
- 26.04.2025, 8:24
- 1,280
Сейчас риторика президента США изменилась.
Президент США Дональд Трамп 53 раза публично обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Сегодня он признает, что эти заявления были преувеличенными, пишет CNN.
На этой неделе во время интервью журналу Time Трампу напомнили о его обещаниях завершить войну за сутки. Он ответил:
«Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я сказал это, это было сказано в шутку, но также было сказано, что с этим будет покончено».
Однако факты свидетельствуют о другом. Согласно базе данных Factba.se, которая публичные заявления Трампа, американский президент по меньшей мере 53 публично, серьезно и последовательно заявлял, что прекратит войну между Россией и Украиной либо в течение 24 часов, либо еще до инаугурации.
Митинг в Айове, июль 2023: «Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: «Нет, вы не сможете». Абсолютно смогу».
Пенсильвания, июль 2023: «Я возьму их обоих - я знаю Зеленского, я знаю Путина, это будет сделано в течение 24 часов».
В интервью CNN, май 2023: «Я урегулирую эту войну за один день, 24 часа».
Дебаты, июнь 2024: «Я урегулирую войну в Украине еще до того, как приду на должность».
Сентябрь 2024: «Как избранный президент, я решу это».
CNN отмечает, что эти и десятки других заявлений были частью официальной риторики Трампа во время выступлений, митингов и дебатов в 2023-2024 годах. Заявление о том, что это было «в шутку» - опровергнуто самими же словами Трампа.
«Он не шутил», - подытожило издание.