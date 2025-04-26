У Лаврова прокомментировали ликвидацию генерала Москалика
- 26.04.2025, 8:30
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Заявление российского МИД озвучила Захарова.
В российском МИД заявили, что к ликвидации заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерала Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы.
Об этом сказала пресс-секретарь ведомства Мария Захарова, пишет УНИАН.
По ее словам, Москалик был известен украинским спецслужбам «еще со времен работы в минской контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины».
Спикер российского МИДа заявила об «украинском следе», который, по ее словам, может «подтвердить расследование».