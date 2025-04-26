Лукашисты бьют тревогу из-за нехватки популярного продукта 26.04.2025, 8:33

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Чиновники ожидают возможного дефицита.

Торговые сети бьют тревогу из-за нехватки огурцов. На этом фоне в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прогнозировали возможный дефицит продукта в апреле. Это следует из непубличного письма этого ведомства в Минсельхозпрод, которое получило «Зеркало».

«На потребительском рынке республики прогнозируется ситуация с возможным дефицитом огурцов свежих, выращиваемых тепличными комбинатами республики», — так начинается письмо МАРТ, датированное 1 апреля 2025 года. Далее там уточняют, что в министерство стали поступать сообщения от торговых сетей с просьбой помочь с обеспечением рынка этим овощем в апреле.

Среди причин перебоя с поставками в ведомстве отметили невыполнение производителями планов по объемам продукции, которую должны были продавать на внутренний рынок, а также «изменение цикла их выращивания» в конце марта.

Например, как утверждают в структуре, «Евроторг» получил менее половины от того объема, о котором заранее договорился с поставщиками. А у «Добронома» проблемы с получением продукта были еще с 23 марта.

В целом в марте производители огурцов тоже не обеспечивали торговлю таким количеством продукта, как ожидалось. Причем нарушали планы государственные компании: «ДорОрс» обеспечил торговлю только примерно половиной от планируемых объемов, «Весна-энерго» и «Агро Фавит» — около 60%.

В конце письма МАРТ попросил Минсельхозпрод обеспечить торговую сеть (из текста не очень понятно, идет ли речь конкретно о «Доброноме» или подразумевается ритейл в целом) продуктом, чтобы избежать дефицита перед Пасхой. Также ведомство посоветовало определить конкретных поставщиков, которые располагают необходимыми объемами свежих огурцов в апреле и мае, и утвердить график их поставки ритейлерам. «Это позволит контролировать ресурсы и обеспечить производителям гарантированный сбыт выращенной продукции», — подчеркнули в МАРТ.

Напомним, это не первый случай, когда намечаются проблемы именно с этим продуктом, выращенным в Беларуси. Например, дефицит возник осенью 2024 года.

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