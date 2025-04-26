«Цунами запущено»: РФ ждет мощный удар уже через два месяца 26.04.2025, 8:40

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До конца лета мы увидим много чего интересного.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ответил на вопрос, когда Россия почувствует негативные последствия снижения цен на нефть. Он убежден, что все зависит от динамики - если рецессия, которая уже началась, будет развиваться быстрее, то эти процессы станут ощутимыми для России уже через два месяца.

«Если рецессия будет стремительной (например, во время пандемии цены на нефть падали до нуля, а это возможно, учитывая то, как США бьют по Китаю), тогда в РФ все будет еще быстрее, мы удивимся, как быстро все будет происходить. Цунами запущено, и к концу лета мы увидим много чего интересного - всем будет очевидно, что Россия рушится. А еще мы все удивимся тому, как американцы бросятся спасать Россию. Но ее спасти невозможно - Китай не даст этого сделать». - говорит эксперт в интервью «Главреду».

Как подчеркивает Загородний, первым, самым главным признаком того, что в России стало все очень печально, будет замораживание вкладов россиян в банках. Более того, развитие такого сценария в России уже активно обсуждается.

«Это будет уже даже не «звоночек», а набат. Следим за динамикой цен на нефть. Нефть по 40 долларов за баррель - это уже клиническая смерть российской экономики. Но ведь при этом еще будут продолжаться наши удары по территории России: по нефтехранилищам, газовым и нефтяным компрессорам. Все в комплексе сработает отлично», - резюмирует Загородний.

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