В войне могут быть сюрпризы Алексей Копытько

26.04.2025, 8:42

1,262

Украинская армия держит удар.

Харьков (и область). Запорожье. Одесса. Полтава.

С одной стороны - россияне «уточняют» переговорные позиции.

С другой – беснуются западные медиа.

Столь наглядная истерика – из-за отсутствия военных и политических условий для исполнения российских требований.

Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.

Хотеть они могут что угодно. А обосновать – нет.

Что не позволяет войти в желаемую для Москвы колею формальной деэскалации. И мешает США объявить о тотальном дипломатическом успехе.

Вот и стараются.

Время в ближайшие недели поджимает не нас.

Поэтому могут быть сюрпризы.

Алексей Копытько, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com