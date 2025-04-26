закрыть
26 апреля 2025, суббота, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В войне могут быть сюрпризы

  • Алексей Копытько
  • 26.04.2025, 8:42
  • 1,262
В войне могут быть сюрпризы

Украинская армия держит удар.

Харьков (и область). Запорожье. Одесса. Полтава.

С одной стороны - россияне «уточняют» переговорные позиции.

С другой – беснуются западные медиа.

Столь наглядная истерика – из-за отсутствия военных и политических условий для исполнения российских требований.

Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.

Хотеть они могут что угодно. А обосновать – нет.

Что не позволяет войти в желаемую для Москвы колею формальной деэскалации. И мешает США объявить о тотальном дипломатическом успехе.

Вот и стараются.

Время в ближайшие недели поджимает не нас.

Поэтому могут быть сюрпризы.

Алексей Копытько, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев