В войне могут быть сюрпризы
- Алексей Копытько
- 26.04.2025, 8:42
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Украинская армия держит удар.
Харьков (и область). Запорожье. Одесса. Полтава.
С одной стороны - россияне «уточняют» переговорные позиции.
С другой – беснуются западные медиа.
Столь наглядная истерика – из-за отсутствия военных и политических условий для исполнения российских требований.
Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.
Хотеть они могут что угодно. А обосновать – нет.
Что не позволяет войти в желаемую для Москвы колею формальной деэскалации. И мешает США объявить о тотальном дипломатическом успехе.
Вот и стараются.
Время в ближайшие недели поджимает не нас.
Поэтому могут быть сюрпризы.
Алексей Копытько, «Телеграм»