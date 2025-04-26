Лукашенко: «Не виноватая я!» Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

26.04.2025, 8:52

Как диктатору пришлось оправдываться за пакистанцев.

Несколько выводов из свежих заявлений правителя.

Принимая чиновников с докладом о развитии районов Гомельщины, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, правитель затронул тему мигрантов из Пакистана.

Примечательно, что его свежим заявлениям предшествовала артподготовка в виде резких нападок придворной пропаганды на белорусов, отважившихся возмущаться по поводу идеи завезти в страну 150 тысяч иностранцев, а также показательной порки в исполнении карательных органов, вернувшихся к практике записи принудительных извинений.

Судя по всему, реакция на пакистанскую инициативу, как минимум, озадачила, если не встревожила окружение Лукашенко. В итоге ему самому пришлось не просто объясняться, но и по многолетней привычке валить все с больной головы на здоровую.

Заявив о том, что «просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество», он «поменялся ролями» в этой истории со своим «другом из Пакистана».

Сравним две цитаты из сообщений пресс-службы правителя, опубликованные с разницей в две недели.

«Лукашенко отметил, что Беларусь готова принять на работу 100-150 тысяч пакистанских специалистов. «Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим.

И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы».

Эта инициатива была с большим энтузиазмом воспринята пакистанской стороной».

(11 апреля 2025 года)

А это свежее заявление, прозвучавшее на вышеупомянутом совещании о развитии пострадавших регионов:

«Во время доклада президент высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана.

Лукашенко таким образом откликнулся на одну из тем, которая обсуждается на просторах интернета после его переговоров с лидерами Пакистана: «Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает».

(25 апреля 2025 года)

Такая смена настроения напоминает сцену из советской комедии «Бриллиантовая рука» — «Не виноватая я! Он сам пришел!»

Выходит, это власти Пакистана решили по собственной инициативе выписать в Беларусь сотню-полторы тысяч гастарбайтеров. А то ведь у них много, а в Беларуси не хватает.

Но долго оправдываться Лукашенко не собирался. И тут же упрекнул белорусов.

— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно.

Вышло и правда откровенно и непопулярно. Хотя бы потому, что дефицит трудовых ресурсов в Беларуси целиком и полностью является плодом усилий лично Лукашенко и его окружения, решивших удержать власть в своих руках любой ценой.

Можно приводить в пример Европу с Россией, стоящих перед аналогичной проблемой нехватки рабочих рук, но сотни тысяч работоспособных белорусов уехали из страны вынужденно. Большинство — из-за репрессий, многие — в поисках достойной оплаты своего труда, чтобы «не работать за троих» на белорусскую зарплату.

Можно не раз и не два напомнить белорусам «свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе», но открытым остается вопрос: а кто же правит страной четвертый десяток лет, управляя экономикой в ручном режиме?

На премьер-министра Пакистана тут уж точно ничего не спишешь.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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