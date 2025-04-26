Лукашенко: «Не виноватая я!»
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 26.04.2025, 8:52
Как диктатору пришлось оправдываться за пакистанцев.
Несколько выводов из свежих заявлений правителя.
Принимая чиновников с докладом о развитии районов Гомельщины, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, правитель затронул тему мигрантов из Пакистана.
Примечательно, что его свежим заявлениям предшествовала артподготовка в виде резких нападок придворной пропаганды на белорусов, отважившихся возмущаться по поводу идеи завезти в страну 150 тысяч иностранцев, а также показательной порки в исполнении карательных органов, вернувшихся к практике записи принудительных извинений.
Судя по всему, реакция на пакистанскую инициативу, как минимум, озадачила, если не встревожила окружение Лукашенко. В итоге ему самому пришлось не просто объясняться, но и по многолетней привычке валить все с больной головы на здоровую.
Заявив о том, что «просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество», он «поменялся ролями» в этой истории со своим «другом из Пакистана».
Сравним две цитаты из сообщений пресс-службы правителя, опубликованные с разницей в две недели.
«Лукашенко отметил, что Беларусь готова принять на работу 100-150 тысяч пакистанских специалистов. «Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим.
И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы».
Эта инициатива была с большим энтузиазмом воспринята пакистанской стороной».
(11 апреля 2025 года)
А это свежее заявление, прозвучавшее на вышеупомянутом совещании о развитии пострадавших регионов:
«Во время доклада президент высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана.
Лукашенко таким образом откликнулся на одну из тем, которая обсуждается на просторах интернета после его переговоров с лидерами Пакистана: «Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает».
(25 апреля 2025 года)
Такая смена настроения напоминает сцену из советской комедии «Бриллиантовая рука» — «Не виноватая я! Он сам пришел!»
Выходит, это власти Пакистана решили по собственной инициативе выписать в Беларусь сотню-полторы тысяч гастарбайтеров. А то ведь у них много, а в Беларуси не хватает.
Но долго оправдываться Лукашенко не собирался. И тут же упрекнул белорусов.
— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно.
Вышло и правда откровенно и непопулярно. Хотя бы потому, что дефицит трудовых ресурсов в Беларуси целиком и полностью является плодом усилий лично Лукашенко и его окружения, решивших удержать власть в своих руках любой ценой.
Можно приводить в пример Европу с Россией, стоящих перед аналогичной проблемой нехватки рабочих рук, но сотни тысяч работоспособных белорусов уехали из страны вынужденно. Большинство — из-за репрессий, многие — в поисках достойной оплаты своего труда, чтобы «не работать за троих» на белорусскую зарплату.
Можно не раз и не два напомнить белорусам «свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе», но открытым остается вопрос: а кто же правит страной четвертый десяток лет, управляя экономикой в ручном режиме?
На премьер-министра Пакистана тут уж точно ничего не спишешь.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»