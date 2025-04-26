The Telegraph: США в частном порядке выразили готовность помочь «коалиции желающих» 26.04.2025, 8:54

Названы два основных направления американской поддержки.

США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности «коалиции желающих». Речь идет о разведданных и материально-технической поддержке европейским союзникам в рамках инициативы «коалиции желающих», которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа, в которых он избегает обязательств по гарантиям безопасности, The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в последние недели американские переговорщики неформально заявили о готовности США оказать поддержку европейским союзникам в рамках инициативы «коалиции желающих».

Основными направлениями рассматривается обмен разведданными - основа давнего партнерства между США и Великобританией, а также логистическое обеспечение: от снабжения до мониторинга перемещений российской армии.

Глава правительства Британии Кир Стармер намекнул в интервью The Telegraph об определенном прогрессе, заявив, что «обсуждения продолжаются, и Трамп неоднократно говорил, что поддержит нас. И я четко отметил, что это важный элемент наших усилий».

Отмечается, что планы коалиции разделены на четыре ключевых направления военной деятельности - «воздух», «море», «суша» и «возрождение». Первые два предусматривают мониторинг соблюдения условий мира в небе над Украиной и в акватории Черного моря.

А наземная компонента предполагает дислокацию войск на территории Украины. Эту идею уже публично поддержали Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, сказано в статье.

Издание пишет, что ожидается, что обучение украинских военных в рамках британской операции Interflex может быть перенесено из Британии в западные области Украины. Однако решение о более широком развертывании британских сил пока не принято.

В статье сказано, что западные войска, вероятно, не будут размещены на линии соприкосновения, чтобы избежать прямого вовлечения НАТО в боевые действия.

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