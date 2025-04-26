«Вложил деньги и буду тусить на Мальдивах» 4 26.04.2025, 9:12

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Белорусы открыли кофейный бизнес по франшизе.

Покупка франшизы — довольно легкий способ войти в бизнес, но здесь не все бывает так гладко, как кажется на первый взгляд. К примеру, Максим из Бобруйска десять лет развивает сеть кофеен — уже даже пришло время ребрендинга. А кто-то, как молодая супружеская пара из Минска, покупает точку самообслуживания на «свадебные» деньги, полтора года с ней мается — и в итоге сдается. В этом тексте — две честные истории о том, каково это — открыть кофейный бизнес по франшизе, пишет «Онлайнер».

«Невозможно хорошо разбираться во всем»

У 40-летнего Максима из Бобруйска много разных бизнесов — от строительной компании и мебельного производства до детского развлекательного центра. Еще десять лет назад молодой человек стал посматривать в сторону общепита.

— У меня папа был владельцем строительной компании, мама — управляющей производством. Я пошел по их стопам. Многие думают, что собственный бизнес — это легко: поработаешь на себя годик-второй — и станешь миллиардером. На самом деле это не так. Это тяжелая стрессовая работа 24/7, часто без выходных и отпусков. Но я изначально понимал, куда иду, и был к этому готов.

Со временем бизнес Максима по производству окон ПВХ вырос в крупную компанию, которая стала одним из лидеров на рынке. И молодой человек начал изучать другие направления, которые кардинально отличаются от его первых бизнесов.

Десять лет назад он открыл первую кофейню в Бобруйске. Это был (и остается) бизнес по франшизе.

— Мы настолько попали в боль местных от невозможности выпить хороший кофе, что у кофейни сразу начали выстраиваться очереди. Место быстро стало очень популярным. По вечерам к нам съезжались местные байкеры, люди встречались, общались, пили кофе.

Почему Максим выбрал тогда бизнес по франшизе? Он объясняет:

— Невозможно одинаково хорошо разбираться во всех сферах одновременно. Да, можно опираться на собственные вкусовые предпочтения, но это очень субъективно. Нужно понимать, что есть разные сорта кофе, что этот конкретный бизнес имеет свои технологии и много прочих нюансов. Я понял, что нужно работать с профессионалами, и стал выбирать франшизу, которая даст уже готовые инструменты работы и концепцию бизнеса — от дизайна интерьера до готового разработанного меню. По факту ты экономишь свое время, покупая многолетний опыт людей.

Максим подошел к делу ответственно. Он съездил на выставку франшиз в Москве, изучил рынок. Его тогда также привлекала франшиза по свежей выпечке, но открытие кофейни казалось более простым вариантом. Тем более что молодой человек видел в этом перспективу, да и кофейная тематика очень привлекала его самого.

На тот момент в Беларуси активно по франшизам открывались две кофейни. Поговорив с владельцами двух бизнесов, Максим определился, что будет работать с «Кофе Саунд».

— Ошибка многих новичков в том, что, покупая франшизу, они думают, что вкладываться больше никак не придется и что бизнес будет расти сам. Это, конечно же, не так. Франшиза — это всего лишь инструмент, она дает возможность советоваться с более опытными партнерами по бизнесу, но практически все придется делать самому.

Итак, что же по факту дает франшиза?

Франчайзер помогает «подопечным» найти подходящее помещение под кофейню, а также создать дизайн-проект. Старшие партнеры по бизнесу лучше знают, как расположить кухню, посадочные зоны, столики, обустроить VIP-зоны, могут предложить интересные решения по интерьеру, чтобы сделать место максимально уютным и комфортным для посетителей.

Франшиза дает конкретные технологии, чтобы кофейня могла работать. Франчайзеры делятся наименованиями оборудования, помогают правильно разместить его на кухне, дают зеленый свет на работу только со своими проверенными поставщиками кофе и передают заведению все технологические карты.

Франчайзеры сами обучают персонал. Новые сотрудники приходят на работу уже с готовой базой знаний.

«Остановились на четырех кофейнях вместо планируемых 20»

Первую кофейню Максим открыл примерно за два месяца. Это была полноценная офлайн-точка на 18 посадочных мест.

— Вообще, я сразу был нацелен на то, что этот бизнес должен легко масштабироваться. Когда мы открывались в первый раз, планы были сразу на 20 кофеен, но нужно было сначала все протестировать, — рассказывает Максим. — Примерно в одно время мы запустили сразу две кофейни в Бобруйске и по одной в Жлобине и Молодечно.

Самая большая проблема, с которой столкнулся молодой человек, — это набор персонала, особенно управляющего состава. Подходящих людей просто не было. Так амбиции открыть сеть из 20 кофеен постепенно угасли. Со временем Максим понял, что кофейни хорошо работают там, где собственник живет сам и часто включается в бизнес, способен быстро разруливать спорные вопросы.

— В нашем бизнесе очень важно, чтобы сотрудники укутали клиентов теплом. Улыбнуться, пожелать доброго дня — не все готовы так вкладываться, увы. И когда на рынке начали появляться конкуренты, клиенты уходили от нас не из-за кофе, а потому что там персонал оказывался приветливее. Итог — мы остановились на четырех кофейнях вместо планируемых 20. А чуть позже, спустя четыре года продали и бизнес в Молодечно: не справлялись с управлением.

Сейчас в кофейне в Бобруйске проходит ребрендинг: изменили дизайн кофейни, сделали ремонт, расширили меню. Так как конкуренция в кофейной сфере выросла, франчайзер решил, что в кофейнях с посадкой важно иметь возможность не только выпить кофе с десертом, но и поесть. Эта идея выстрелила.

Два года назад Максим также по франшизе купил еще шесть кофеен самообслуживания. Одна точка на тот момент стоила около $5 тыс. Сегодня успешно работают три из них.

— С ними есть одна сложность — поиск хороших, проходных мест для установки. Плюс, пока мы раскачивались, вмешались конкуренты — и заняли хорошие места. Но ничего страшного, в Бобруйске строятся новые торговые центры, и мы уже забронировали там локации, в этом году запустимся.

Чтобы открыть кофейню на 30 посадочных мест, десять лет назад нужно было вложить около $30—35 тыс. В эту сумму входят затраты и на саму франшизу, и на покупку оборудования, мебели, и на ремонт и прочие расходы. Окупился бизнес примерно за три года.

— Конечно, поставить аппарат самообслуживания проще, чем открыть полноценную кофейню с посадочными местами. Если не понравится проходимость, точку можно перенести, с кофейней же так не поступишь. Но опять же любым бизнесом нужно заниматься. Даже у точки самообслуживания должен быть оператор, которому люди смогут позвонить и сказать, что аппарат не выдал им кофе или сделал еще что-то не так. Три точки у нас обслуживает один человек, по времени это занимает около двух часов в день.

Ожидание, что «я вложил деньги, а сам буду тусить на Мальдивах» — это большая иллюзия.

Тем, кто ранее никогда не был связан с кофейным бизнесом, но мечтает заниматься им, Максим искренне рекомендует рассматривать вариант франшизы.

— Лучше сразу довериться профессионалам, чтобы избежать лишних финансовых потерь. Почему бы не воспользоваться опытом и знаниями партнеров, если таких возможностей на рынке очень много? Не нужно изобретать велосипед, если он уже давным-давно изобретен.

«Работали себе в минус»

— За год до покупки франшизы я начал присматриваться ко всем этим кофеавтоматам. Помню, своего авто еще не было, я стоял на автовокзале, ждал автобуса и думал: прикольно, наверное, люди деньги зарабатывают вне основной работы. То есть я сразу рассматривал такой бизнес как вариант дополнительного заработка, — рассказывает наш следующий герой, Никита.

Чуть позже молодой человек женился, и супруги увидели рекламу сети кофеен, которые активно открывались в Минске по франшизе. Новобрачные решили послушать прямой эфир, который проводила сеть, узнать, что за франшиза и какие условия.

— Десяти счастливчикам, которые досмотрели прямой эфир до конца и готовы были сразу приобрести кофейню самообслуживания, франчайзер предлагал скидку. Честно говоря, я уже не помню, какие там были цены, но я загорелся, стал активно подбивать Аню: мол, давай переведем предоплату (что-то около 100 рублей) и потом уже будем думать, — продолжает молодой человек.

Жена в тот момент отговаривала мужа: мол, нужно подумать, переспать с этой мыслью и не горячиться. Но молодой человек был настойчив — уж очень на него повлияли обещанные «плюшки»: скидка при покупке, сопровождение в поиске локации, все технологии производства.

В итоге пара заполнила заявку, отправила предоплату — и все закрутилось.

Пообщавшись с представителями франчайзера, муж и жена решились на кофейню самообслуживания. На старт потратили около $5 тыс. В эту сумму вошли паушальный взнос за франшизу, стоимость самой кофемашины и мебельных конструкций, камеры, вывески и прочие мелкие детали.

— Мы вообще не разбирались в кофейном бизнесе, поэтому и решили двигаться по готовому гайду, который предлагает франшиза, а не набивать свои шишки, — объясняет Никита. — Паушальный взнос составлял около $1750. Нам показалось, что это нормальная плата за то, что тебе помогут разобраться во всех тонкостях.

На старте франчайзер обещал чистую прибыль от такого бизнеса в районе 1200 рублей в месяц — это при условии продажи примерно 30 стаканчиков кофе в день.

— Тогда я был наивным дурачком и считал: 30 стаканчиков в день — это примерно 330 рублей. А в месяц будет намного больше, даже если отнять траты на расходники, — признается Никита. — Но дальше что-то пошло не по плану.

Супруги рассказывают, что изначально франчайзер обещал им помочь с поиском топового места для точки. Так как это их первая кофейня, обещали сделать это абсолютно бесплатно. Для тех, кто в этом деле не новичок, поиск локации оплачивается отдельно и стоит $300.

Но поиск этот сильно затянулся. Ребят добавили в общий чат c менеджером сети кофеен.

— Со временем сторона франчайзера стала перекладывать ответственность на нас: мол, вы тоже ищите место. Мы предлагали варианты, сами писали во многие организации, ездили, смотрели, фотографировали потенциальные места для аренды, — присоединяется к разговору Анна. — Франчайзер тоже предлагал нам места. Первое, помню, в старом Доме быта. Я подъехала туда, но там было совершенно безлюдно — точно не вариант. Предлагали и другие места — к примеру, в крупных ТЦ, — но тогда там была неподъемная для нас аренда — от 450 рублей и выше.

Анна рассказывает, что в итоге они все-таки решили попробовать вариант с ТЦ, который предложил им франчайзер. Протестировав его пару месяцев, поняли: это провал. Кофейня работала в минус.

— Поняли, что надо что-то менять. Мы работали себе в минус, у меня на эту кофейню стабильно уходило где-то 800 рублей в месяц — на аренду и расходники: стаканы, сам кофе, — говорит Никита. — И спустя четыре месяца мы съехали: осознали, что будет выгоднее, если кофемашина просто постоит на складе у меня на работе.

Супруги поняли, что, помимо денег, они потратили кучу времени. Кофейня стала для них неким хобби, которое перестало приносить удовольствие.

— Нужно было приезжать туда каждые два-три дня, обслуживать, опять же тратить бензин, — рассказывает Анна. — В этой кофейне буквально каждый день что-то случалось: то какая-то ошибка в процессе подачи кофе, то вместо напитка льется вода. Потом люди звонят и просят деньги обратно — мне приходилось даже возвращать их на телефон. А что делать?

«Люди постоянно жаловались на рецептуру»

Следующую точку ребята открыли в фитнес-клубе.

И тут супругам показалось: вот, наконец заработало. Если в торговом центре они продавали по 6—8 стаканчиков в день, то в фитнес-клубе показатели выросли до 22—27. И стоимость аренды была ниже — около 350 рублей.

— Но на обещанную прибыль в 1200 рублей мы никак не выходили. Наоборот, этот бизнес требовал все больше и больше отдачи — и финансовой, и энергетической, — говорит Никита. — Раза два-три в неделю я таскал огромные бутли с водой на третий этаж, потому что были проблемы с доставкой. Плюс у нас могли украсть стаканчики, и нужно было экстренно везти их на точку. Наверное, около 10 часов в неделю мы занимались сугубо кофейней.

В общем, бизнес оказался совсем не «пассивным». Мы поняли, что обслуживание точки требует времени и внимания, а у нас на это просто не хватало сил.

За полтора года ребята вложили в кофейню в общей сложности около $7 тыс. В основном это были «свадебные» деньги, которые, говорят они, можно было потратить на что-то другое.

И вот в октябре прошлого года пара поняла, что с бизнесом пора заканчивать. Решили: надо продавать.

— Мы ужасно устали и разочаровались, что столько вкладываем и не получаем «обратки». А еще больше убивали недовольные лица людей, которые пили кофе, — вспоминает Анна. — Да, франшиза дала нам свои настройки, но люди постоянно жаловались на рецептуру напитков. Пришлось вызывать стороннего техника и настраивать вкус методом проб и ошибок — разумеется, за дополнительную плату. Мы старались, чтобы всем было вкусно, делали аж по две закладки кофе, чтобы вкус был и не сильно кофейный, и не очень молочный. То есть расход кофе по факту получился больше, чем предполагалось изначально.

Да и расходы на аренду по бизнес-плану франшизы закладывались в районе 100 рублей, а у пары она доходила до 350.

Ребята говорят, что вложения на кофейню самообслуживания они не вернули даже наполовину за то время, что она работала.

— По факту франчайзер помог нам собрать необходимые документы и открыть ИП, объяснил, как и где подключать интернет-эквайринг, поделился контактами поставщиков. Уже получив опыт, на данный момент мы бы с теми поставщиками не работали, так как они начали вводить минимальный заказ от 5 килограммов кофе, а у нас банально не было на ИП столько денег, — рассказывает Никита. — А дальше мы отправились в вольное плавание и сами искали себе место и разбирались с настройкой аппарата.

Супруги признаются: зная обо всех подводных камнях, они бы больше не полезли в кофейный бизнес. А людям, которые прямо сейчас подумывают о приобретении кофейни самообслуживания, они рекомендуют сначала подумать о ее размещении, а только потом покупать франшизу, иначе можно потерять время и деньги.

Также они обращают внимание, что, несмотря на франшизу, надеяться придется только на себя.

— Будьте готовы вкладывать свое время, внимание и силы в кофейню и не ожидайте, что она принесет быстрый доход, тем более пассивный.

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