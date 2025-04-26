В Беларуси возникли проблемы с покупкой билетов на поезда 3 26.04.2025, 9:14

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Белорусская железная дорога предупредила о ситуации перед длинными выходными.

Повышенный спрос на билеты на поезда возник в Беларуси в преддверии больших выходных, сообщает Белорусская железная дорога.

В связи с этим белорусы начали больше покупать билеты через интернет, в результате «очереди» возникли и там.

«Увеличилось время ожидания при оформлении проездных документов в едином разделе «услуги пассажирам» (pass.rw.by) официального интернет-сайта Беларусской железной дороги rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», — поясняют в БЖД.

Также белорусов предупреждают, что могут возникнуть сбои в системе продаж, и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, учитывать ситуацию при покупке билетов и планировании поездок.

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