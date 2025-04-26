«Пародия из палок на украинскую ракету-дрон» 26.04.2025, 9:21

2,830

иллюстративное фото

Россия бьет по швабрам и мылу странным БПЛА.

В последнее время россияне начали атаковать Одесскую область новым типом реактивных дронов, который летит со скоростью 400-500 километров в час и относится к барражирующим. Информации о нем пока очень мало.

О новом виде БпЛА, который изобрели в России для атак по Украине, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш в Telegram-канале 26 апреля.

«Уже несколько недель подряд РФ атакует Одесскую область новым БпЛА «Бандероль». Этот БпЛА летит со скоростью 400-500 км/ч и имеет реактивный двигатель», — говорится в сообщении.

Специалист отмечает, что сейчас о новом типе российских БПЛА известно очень мало информации. На просторах интернета данных о нем почти нет, а в открытых источниках (сайте Главного управления разведки) указаны только данные о привлеченных производителях АО «Кронштадт» и АО «КТ-беспилотные системы».

Также на сайте указано, что назначение БпЛА «Бандероль» —«барражирующий».

Сергей Флеш отмечает, что, судя по описанию, такой тип вооружения — это, скорее, не БпЛА, а барражирующий боеприпас, выполненный по аналогии КАБ с реактивным двигателем. Однако другие детали относительно дрона «Бандероль» пока неизвестны.

«Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока неизвестны», — написал специалист.

Заметим, что в Telegram-канале «Николаевский Ванек» 17 апреля было упоминание о неизвестном российском БпЛА, который атаковал Ингульский район. Отмечалось, что дрон реактивный и не относится к типу «Шахед». Сам «Ванек» описал БпЛА как «пародию из палок на нашу ракету-дрон».

Автор сообщения иронизирует по поводу возможностей дрона, в частности относительно его «высокоточности». По его словам, БпЛА ударил по локации, где были размещены хозяйственные товары — швабры, мыло и тому подобное.

Отметим, что в указанном сообщении нет упоминания о том, что автор имеет в виду именно новый БпЛА «Бандероль».

Что такое барражирующий дрон

Дроны-камикадзе часто называют барражирующими боеприпасами. В такие БпЛА можно заранее закладывать данные о целях, а сами дроны уже будут самостоятельно их искать или же ударят по указанным координатам.

Барражирующие дроны могут находить цели уже после запуска и управляться операторами до момента удара. Этим дроны-камикадзе и отличаются от ракетного вооружения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com