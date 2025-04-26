Трамп заявил о «согласовании» большинства пунктов сделки по Украине 26.04.2025, 9:23

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Президент США считает, что сторонам пора встретиться «на очень высоком уровне».

Президент США Дональд Трамп, который прилетел в Рим на похороны Папы Римского Франциска, заявил, что большинство пунктов сделки по Украине согласованы и сторонам нужно встретиться «на очень высоком уровне», передает УНИАН.

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и две стороны теперь должны встретиться, на очень высоких уровнях, чтобы «закончить это». Большинство основных пунктов согласованы. Остановите кровопролитие, сейчас же. Мы приедем куда будет не необходимо, чтобы помочь посодействовать концу этой жестокой и бессмысленной войны», - написал он в Truth Social.

Стоит отметить, что в момент написания Трампом этого сообщения во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских «шахедов».

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