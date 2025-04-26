Белпочта изменила условия приема некоторых посылок 26.04.2025, 9:45

Стало известно, как будут работать отделения в праздники.

Белпочта озвучила график работы почтовых отделений на период длинных апрельских выходных, а также на 1 мая — этот день в Беларуси является официальным выходным. На время праздничных и выходных дней почтовый оператор также традиционно скорректировал прием экспресс-посылок, пишет «Телеграф».

Так, 26 и 30 апреля столичные почтовые отделения работают по графику будних дней, а в понедельник, 28 апреля — по субботнему графику.

В регионах график несколько иной:

в субботу, 26 апреля, объекты почтовой связи работают по обычному графику (за некоторыми исключениями),

в понедельник, 28 апреля, в сельских почтовых отделениях будет выходной, а в городах будут работать по обычному графику (за некоторыми исключениями),

в среду, 30 апреля, сельские почтовые отделения будут работать в сокращенном режиме (за некоторыми исключениями), а городские объекты почтовой связи — по обычному графику.

Во вторник, 29 апреля, когда христиане будут отмечать Радуницу, и в четверг, 1 мая, когда в Беларуси отмечается День труда, в большинстве почтовых отделений будет выходной, работать будут только дежурные почтовые отделения.

Как будут принимать экспресс-посылки?

В связи с изменением работы некоторых отделений, Белпочта скорректировала и условия приема экспресс-посылок — их обязаны доставлять в течение суток в пределах страны. Поскольку в отдельных городах 29 апреля и 1 мая — выходные, принимать посылки туда накануне не будут.

Таким образом, из всех почтовых отделений 28 и 30 апреля принимать экспресс-посылки будут только в следующие города:

Брест,

Барановичи,

Пинск,

Полоцк,

Витебск,

Жлобин,

Гомель,

Лида,

Гродно,

Бобруйск,

Могилев,

Минск.

А вот собственно в праздничные дни, 29 апреля и 1 мая, никаких ограничений по приему экспресс-посылок не будет только в Минске, а вот в областных почтовых отделениях их в эти дни принимать не будут вовсе.

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