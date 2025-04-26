«Это неадекватно»: Зеленский резко ответил Путину
- 26.04.2025, 9:51
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Логика российского диктатора весьма примитивна.
Российский диктатор Владимир Путин оправдывает широкомасштабное вторжение в Украину якобы нуждой в «денацификации» страны. По определению денацификация – это система мероприятий по освобождению стран (Германии и Австрии – термин был принят в августе 1945 года) от влияния и последствий нацизма. То есть, по логике главаря Кремля, в Украине царит идеология нацизма. Заявления Путина по этому поводу неадекватны, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом украинский лидер говорил с ортодоксальным иудеем, американским политическим обозревателем Беном Шапиро. Владимир Зеленский напомнил, что у него самого есть иудейские корни.
«То, что говорит Путин – это неадекватно. Вы знаете, иудеи не могут воевать за нацистский режим. Не может раввин посылать своего сына на войну за нацистский режим», – сказал глава государства.
Имеется в виду главный раввин Украины, руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин Моше Асман.
«Он героический человек. Он героический отец. Его сын иудей, их семья – это иудейская семья, но его сын пошел на войну. Как вы считаете, воевал ли бы его сын за нацистский режим? Они не могут воевать за нацистский режим», – отметил Владимир Зеленский.
По его словам, такая логика российского диктатора – «это как-то весьма примитивно», и ее «смешно слышать». Потому как раз наоборот – не Украину, а Россию следует денацифицировать.
«Смешно слышать об этом от Путина. Своими действиями он уже приблизился к результатам нацистского режима, который царил в Европе 100 лет назад», – считает украинский лидер.
И у Украины есть «убедительные доказательства нацистского режима Путина», отмечает Владимир Зеленский. В качестве примера он приводит факты депортации украинских детей, потому что это «на самом деле больше похоже на современных нацистов», чем на украинцев.