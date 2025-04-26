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Лиса атаковала наряд милиции в Гомельской области

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  • 26.04.2025, 9:56
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Лиса атаковала наряд милиции в Гомельской области

Силовики открыли стрельбу прямо в населенном пункте.

В Брагинском районе Гомельской области днем 25 апреля милиция открыла стрельбу в деревне Новая Гребля. Применить табельное огнестрельное оружие правоохранителям пришлось для того, чтобы обезвредить агрессивное дикое животное, сообщает МВД Гомельской области.

В милицию обратилась одна их местных жительниц, которая заметила напротив своего дома лису. Животное вело себя необычно: людей не боялось и, по словам женщины, «вело себя злобно».

На вызов в деревню отправились командир и милиционер отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения Артем Гордеенко и Родион Кравченко, а также милиционер-водитель Михаил Долгачев.

Как пояснили в милиции, при появлении группы милиционеров лиса «повела себя агрессивно, металась из стороны в сторону», периодически предпринимала попытки броситься на правоохранителей.

«С учетом реальной угрозы, стражи порядка приняли решение об использовании огнестрельного оружия. Животное локализовали в нежилой постройке и прицельным выстрелом обезвредили. Люди не пострадали», — отчитались в областной милиции.

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