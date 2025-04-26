Жених и невеста в Гродно поженились в очень необычном месте
- 26.04.2025, 10:06
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Молодые люди взволновали Минздрав.
Жительница Гродно попала в больницу скорой помощи в рабочую субботу 26 апреля — прямо в день своей свадьбы, но торжество все равно состоялось. Необычную историю рассказал телеграм-канал Минздрава .
«Это был относительно спокойный день, как вдруг к нам в приемное отделение вбегает взволнованный жених — его невеста экстренно попала в больницу прямо перед регистрацией брака», — сказано в сообщении.
Однако мужчина очень не хотел отменять свадьбу и нашел способ пожениться.
«Благодаря смекалке жениха, поддержке наших врачей и доброте сотрудников ЗАГСа — торжество состоялось», — отметили в Минздраве.
Свадьбу провели прямо в стационаре. Отмечается, что получилось очень волнующе и трогательно как для врачей, так и для молодоженов, и всех, кто был рядом.