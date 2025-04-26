CNN: Украина и США имеют серьезные разногласия по ключевым условиям мирного соглашения 26.04.2025, 10:13

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Контрпредложения Киева подписали также Франция, Великобритания и Германия.

Украина и США сейчас имеют серьезные разногласия относительно условий будущего мирного соглашения с Россией. В частности, это касается гарантий безопасности для Украины и позиции США относительно признания Крыма российским.

Об этом изданию CNN заявил источник, близкий к украинскому правительству, который ознакомился с обоими вариантами соглашения.

По словам источника, США и Украина имеют противоположные позиции по ключевым аспектам будущего рамочного соглашения о прекращении войны.

Украина требует гарантий безопасности не только от Европы, но и от США, тогда как первоначальный американский вариант предусматривал, что надежные гарантии безопасности будут поступать только от Европы.

Украина также настаивает на обсуждении вопроса удержания Россией территорий, захваченных с момента вторжения в 2022 году, после прекращения огня.

Контрпредложение Украины, которое подписали также Франция, Великобритания и Германия, было передано представителю Дональда Трампа по украинскому вопросу - Киту Келлогу. Оно предусматривает первоочередное и безусловное прекращение огня с обеих сторон, что является главным требованием Киева перед началом любых других действий.

«В то же время Украина в целом согласилась с рядом положений первоначального американского плана, в частности: постепенным снятием санкций против России, введенных с 2014 года, после реализации мирного плана; отказом Украины от вступления в НАТО; замораживанием линии фронта; возвращением контроля над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции».

Хотя разногласия остаются, шаги, сделанные Украиной для эффективного участия в переговорах, являются существенными, отметили украинские чиновники.

«Тот факт, что Украина готова говорить о территориях - это огромный шаг. Но если Трамп не считает это значительной уступкой, то это проблема», - сказал источник.

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