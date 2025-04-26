Самый дешевый соперник Tesla удивил своими деталями 26.04.2025, 10:35

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Новый американский бюджетник в СМИ называют электромобилем Джеффа Безоса.

Первая модель американского стартапа Slate Auto оказалась самым дешевым соперником Tesla. Эта же компания теперь станет основной угрозой компании, к которой, кажется, Илон Маск окончательно растерял интерес. У электрокара Slate Truck множество удивительных деталей.

Подробности о машине сообщает Motor1.

Цена Slate Truck, старт продаж которого ожидается в 2026 году, составляет 20 000 долларов (благодаря федеральным скидкам). Такой привлекательный прайс потребовал определенных компромиссов.

Спецификация оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Известно, что в кабине есть два кресла. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом пикап можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

В салоне Slate Truck 2026 модельного года нет электростеклоподъемников. Придется, что называется, «работать веслом». Штампованные стальные колесные диски – еще один признак экономии.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч).

Новый американский бюджетник позиционируется в СМИ непосредственно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер из Amazon является крупным инвестором.

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