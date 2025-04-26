La Repubblica: Трамп и Зеленский встретятся в Риме 26.04.2025, 10:43

Появилось подробное расписание визита президента США.

За менее чем 15 часов в итальянской столице Трамп планирует провести ряд встреч и посетить похороны Папы Франциска.

Президент США Дональд Трамп в Риме встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает La Repubblica.

Согласно расписанию Белого дома, Дональд Трамп будет находиться в Риме всего 14 часов и 40 минут: прибытие в аэропорт Фьюмичино - в 22:50, обратный вылет - в 13:30 следующего дня.

Во время визита Трамп намерен: переночевать на вилле Таверна со своей женой Меланией, посетить похороны Папы Франциска в соборе Святого Петра, встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, провести переговоры с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером.

Присутствие Зеленского на похоронах Папы Франциска долгое время оставалось под вопросом. Сначала украинский лидер сообщил, что может отменить поездку «из-за важных военных встреч», однако в итоге решил прибыть в Рим.

На борту Air Force One Трамп прокомментировал возможность встречи с Зеленским:

«Я считаю встречу с Зеленским возможной».

Переговоры были запланированы на 8:00 (9:00 по Минску), перед выездом Трампа в базилику Святого Петра на церемонию в 9:30 (10:30 по Минску). Если информация издания была корректной, то переговоры, вероятно, уже продолжаются.

Трамп остановился в вилле Таверна - резиденции посла США в Италии. Ранее Зеленский во время визита в Италию ночевал в отеле Parco dei Principi неподалеку, что облегчает логистику переговоров.

Несмотря на плотный график и возможные изменения, обе стороны стремятся провести встречу, которая имеет решающее значение в нынешней политической ситуации.

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