Валерий Карбалевич: Лукашенко пал жертвой собственной пропаганды 26.04.2025, 10:50

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Валерий Карбалевич

Диктатор совершает одну ошибку за другой.

На сегодня ничего неизвестно о практической реализации идеи завезти в Беларусь 150 тысяч пакистанцев. Вполне возможно, что этот проект не завершится ничем. Однако сама тема вызвала большие страсти-обсуждения в социальных сетях, медиа. Власти были вынуждены реагировать в своем обычном стиле.

С самого начала было понятно, что сама идея привести в Беларусь 150 тысяч пакистанцев вместо изгнанных из страны сотен тысяч белорусов не вызовет большого энтузиазма в обществе. Тем не менее негатив, выплеснувшийся в социальные сети, стал неожиданным для властей, пишет в статье для «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Аналитик отмечает, что белорусские власти стали жертвой собственной пропаганды. Много лет пропагандисты рассказывали, как страдает Европа от мигрантов, которые кошмарят тамошних жителей. Мол, они там породили криминал, бесконечно насилуют женщин, от них одни проблемы. И теперь, когда Александр Лукашенко объявил, что привезет десятки тысяч этих самых мигрантов в Беларусь, то реакция людей была соответствующей.

«Лукашенко перестал чувствовать общество…Лукашенко давно находится в информационном пузыре, в пространстве, сильно искаженном его окружением. Поэтому периодически делает ошибки. Его популизм не срабатывает. Классический пример - 2020 год, когда Лукашенко наделал столько ошибок, что сам в значительной степени спровоцировал народный взрыв.

То есть диктаторский режим по самой своей природе регулярно «подставляется», делает шаги, вызывающие негодование людей. Это неизбежный процесс в условиях отсутствия обратной связи с обществом. В автократиях по-другому и не бывает. Поэтому сейчас Лукашенко по ходу вынужден оправдываться, обвинять врагов, которые «народ пытаются пугать», — пишет Валерий Карбалевич.

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