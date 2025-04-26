В Украине фиксируют масштабный сбой 26.04.2025, 10:58

Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты», невозможно рассчитаться в метро.

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты», невозможно рассчитаться в метро.

Об этом пишет РБК-Украина .

Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты»

В Украине не работают платежные терминалы - картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.

Кроме того, не работают сайт «Новой почты» и «Дія».

Невозможно рассчитаться в метро

По данным КГГА, из-за технического сбоя в «Ощадбанке» временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

бумажным qr-билетом.

В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com