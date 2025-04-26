В Украине фиксируют масштабный сбой
- 26.04.2025, 10:58
Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты», невозможно рассчитаться в метро.
Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты», невозможно рассчитаться в метро.
Об этом пишет РБК-Украина .
Не работают терминалы, «Дія», сайт «Новой почты»
В Украине не работают платежные терминалы - картой невозможно рассчитаться ни в магазине, ни в метро. Недоступны также Apple Pay и Google Pay, проблемы с пополнением карт и оплатой такси.
Кроме того, не работают сайт «Новой почты» и «Дія».
Невозможно рассчитаться в метро
По данным КГГА, из-за технического сбоя в «Ощадбанке» временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.
Специалисты банка работают над устранением неисправности. Оплатить за проезд можно:
транспортной картой;
qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
бумажным qr-билетом.
В администрации предупредили, что о восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщим дополнительно.