Главы комитетов иностранных дел семи стран Европы призвали к незыблемости в отношении России 26.04.2025, 11:05

Не может быть компромиссов в вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главы парламентских комитетов иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Украины, Франции и Великобритании призывают США в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, не уступать шантажу и обману России в вопросах, касающихся Украины, сообщает «Польское радио».

«Мы, главы комитетов иностранных дел европейских парламентов, призываем президента (Дональда) Трампа и Конгресс США продемонстрировать истинное лидерство в противостоянии угрозе, которую представляет Россия, будучи государством-агрессором», — говорится в сообщении парламентариев.

Авторы письма призывают к «окончанию политики удовлетворения агрессора» в отношении Москвы и к замене ее совместной, решительной позицией по отношению к российскому режиму.

«Мы решительно предупреждаем об уступках перед шантажом и ухищрениями Кремля», — написано в заявлении.

«Не может быть компромиссов и внешнего давления на Украину в вопросах, касающихся ее суверенитета и территориальной целостности», — подчеркивают парламентарии.

Они также призывают страны Европейского Союза ускорить вступление Украины в сообщество. «Мы не можем повторять ошибку Мюнхена 1938 года. Мы призываем все страны, — продолжают подписанты письма, — сделать так, чтобы Владимир Путин и все те, кто является соучастником его преступлений, предстали перед правосудием. Прочный мир и безопасность невозможны без ответственности за военные преступления, совершенные его режимом».

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