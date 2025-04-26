Стало известно, куда исчез популярный в Беларуси творог 26.04.2025, 11:12

Производитель объяснил отсутствие продукта в магазинах.

В социальной сети Threads пользователи жалуются, что давно не видели в продаже один из популярных мягких творожков. Журналисты Onliner уточнили у производителя, что с ним случилось. Спойлер: с производства его не сняли.

Речь идет про мягкий творожок бренда «Савушкин», жирностью 0,1%. В составе обезжиренное пастеризованное молоко и закваска. Калорийность 100 грамм — 44 ккал, нутриенты на 100 грамм указаны такие: белки — 10 грамм, углеводы — 1 грамм, жиры — 0,1 грамм.

Тем временем мы заглянули в несколько крупных супермаркетов Минска разных торговых сетей. Так выглядела полка в одном из магазинов Green во вторник, 22 апреля, — мягкий творожок есть, но не практически обезжиренный. В наличии и еще один популярный продукт производителя — зерненый творог.

Похожая обстановка в одном из магазинов сети «Гиппо» 23 апреля.

Это полка одного из супермаркетов «Евроопт» 24 и 25 апреля — нет ни мягкого творожка, ни зерненого.

В компании «Савушкин» корреспонденту Onlíner подтвердили, что в начале 2025 года в поставках мягкого творога 0,1% жирности периодически случались перебои.

— Это было связано с реконструкцией и плановым расширением производства. Начиная с марта ситуация стабилизировалась: производство и поставки на рынок Республики Беларусь этого творога осуществляются в полном объеме по заявкам торговых организаций.

Более того, стратегические планы компании предусматривают переоснащение производственных линий: при условии роста спроса на продукт это позволит постепенно увеличивать объемы его производства.

Также производитель отметил, что продуктом чаще интересуются сторонники правильного питания, которые покупают его сразу много, поэтому продавать его будут пачками бóльшего объема.

— Мы проанализировали структуру продаж, тренды потребительского поведения и заметили: сегодня на белорусском рынке у поклонников ПП сложился ажиотажный спрос именно на нежирный творог в таре большого объема, наблюдается тенденция к закупке мелким оптом для формирования недельного рациона с повышенным содержанием белка. Не исключено, что именно в этом и кроется причина «исчезновения» продукта с полок магазинов: его разбирают практически сразу.

Поэтому мы оптимизировали фасовку творога мягкого «Савушкин» 0,1%: на рынке Беларуси предлагаем продукт в стаканах по 200 грамм, а в экспорте он будет представлен в маленьких стаканчиках по 125 грамм. Рассчитываем, что это поможет выровнять пропорцию «спрос/предложение», так как у покупателей будет возможность покупать любимый творог сразу в бóльшем объеме.

Что касается зерненого творога «Савушкин» со сливками 5% жирности (включая его десертные варианты — с фруктово-ягодными наполнителями), а также классических видов творога, то они производятся и поставляются в торговые сети РБ без перебоев.

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