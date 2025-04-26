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Белорусы начнут получать новые «письма счастья» от ГАИ

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  • 26.04.2025, 11:27
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Белорусы начнут получать новые «письма счастья» от ГАИ

Новые устройства устанавливаются прямо на патрульные автомобили.

С 26 апреля Госавтоинспекция начинает использовать новые мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений «Оракул инсайт». Они не будут обозначаться дорожными знаками, а нарушители будут получать «письма счастья» в автоматическом режиме, сообщил начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Новые устройства устанавливаются прямо на патрульные автомобили ГАИ и автоматически фиксируют нарушения скорости как в попутном, так и во встречном направлениях. Причем дорожными знаками такие участки отмечаться не будут — водителей будут ловить без предупреждения. Основная цель — контроль за соблюдением скоростного режима.

Комплекс умеет различать типы транспортных средств и учитывать для них установленные ограничения скорости. После обработки данных нарушителям придут так называемые «письма счастья» — постановления о штрафах.

Съемка будет вестись с официальных патрульных машин ГАИ, оснащенных спецокраской и маячками. Новые комплексы прошли все проверки и могут фиксировать нарушения на четырёх полосах одновременно, распознавая номерные знаки на расстоянии до 500 метров. Наказание будет назначаться автоматически — водителю ничего подписывать не нужно, просто придет уведомление по почте.

Производителем «Оракула инсайт» является компания «Ольвия» из Санкт-Петербурга. В ГАИ считают, что новая система сделает дороги в Беларуси безопаснее.

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