Белорусы начнут получать новые «письма счастья» от ГАИ

Белорусы начнут получать новые «письма счастья» от ГАИ4
- 26.04.2025, 11:27
- 5,064
Новые устройства устанавливаются прямо на патрульные автомобили.
С 26 апреля Госавтоинспекция начинает использовать новые мобильные комплексы фото- и видеофиксации нарушений «Оракул инсайт». Они не будут обозначаться дорожными знаками, а нарушители будут получать «письма счастья» в автоматическом режиме, сообщил начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
Новые устройства устанавливаются прямо на патрульные автомобили ГАИ и автоматически фиксируют нарушения скорости как в попутном, так и во встречном направлениях. Причем дорожными знаками такие участки отмечаться не будут — водителей будут ловить без предупреждения. Основная цель — контроль за соблюдением скоростного режима.
Комплекс умеет различать типы транспортных средств и учитывать для них установленные ограничения скорости. После обработки данных нарушителям придут так называемые «письма счастья» — постановления о штрафах.
Съемка будет вестись с официальных патрульных машин ГАИ, оснащенных спецокраской и маячками. Новые комплексы прошли все проверки и могут фиксировать нарушения на четырёх полосах одновременно, распознавая номерные знаки на расстоянии до 500 метров. Наказание будет назначаться автоматически — водителю ничего подписывать не нужно, просто придет уведомление по почте.
Производителем «Оракула инсайт» является компания «Ольвия» из Санкт-Петербурга. В ГАИ считают, что новая система сделает дороги в Беларуси безопаснее.