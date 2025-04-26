Мир прощается с Папой Франциском: прямая трансляция из Ватикана 26.04.2025, 11:42

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В Рим приехали 50 глав государств и 10 правящих монархов.

В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском, который ушел из жизни 21 апреля. На похороны понтифика приехали тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии прощания.

Похоронная месса проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре - декан коллегии кардиналов.

После завершения похоронной мессы гроб Франциска будет доставлен в церковь Санта Мария Маджоре. Впервые за 100 лет Папу похоронят за стенами Ватикана.

В пятницу, за день до похорон понтифика, Ватикан сообщил, что 150 тысяч человек уже отдали дань уважения Папе Франциску в соборе Святого Петра.

Сейчас тысячи людей в Ватикане, Риме и онлайн по всему миру следят за церемонией прощания с Папой Римским Франциском, который возглавлял Святой престол с 2015 года.

В Рим также приехали 50 глав государств и 10 правящих монархов, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском. Среди них, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. Также на похороны Папы прибыл Хавьер Милей - президент Аргентины, откуда был родом понтифик.

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