Электрик назвал бытовые приборы, которые не стоит подключать к удлинителю

Электрик назвал бытовые приборы, которые не стоит подключать к удлинителю2
- 26.04.2025, 11:49
- 6,162
Их всего шесть.
С наступлением тепла обогреватели заменяют кондиционеры, но необходимо помнить, что никогда нельзя подключать мощные приборы к удлинителю. В противном случае это может привести к возгоранию.
Владелец компании Electrified NYC Пол Мартинес в комментарии cnet рассказал, что не стоит подключать кондиционеры к удлинителям или разветвителям, также следует избегать их использования с нагревательными приборами, такими как микроволновки или аэрофритюрницы. По его словам, любая бытовая техника, потребляющая более 1500 ватт всегда должна быть подключена к выделенной цепи.
Аэрогрили и фритюрницы
Фритюрницы отлично подходят для быстрого приготовления и разогрева пищи, включая полноценные блюда и гарниры, но не стоит подключать их к удлинителям или блокам питания. Хотя мощность фритюрниц варьируется в зависимости от размера, большие фритюрницы могут потреблять до 2 000 Вт, что делает их пожароопасными, если они подключены к удлинителю.
Микроволновые печи
Во многих домах есть микроволновая печь. Этот прибор очень мощный, поэтому должен работать от отдельной розетки.
Удлинительные шнуры
Подключение удлинителей к другим удлинителям - еще одно большое «нет» в мире электричества. Такая практика, называемая «последовательным соединением», может привести к перегреву цепи, что вызовет перегрев шнуров и пожар.
Обогреватели
Электрические обогреватели давно известны как одна из основных причин пожаров.
«Допустим, вы подключаете (удлинитель) к напольному обогревателю, - говорит Мартинес, - вилка плавится, и начинается пожар. Вот почему нельзя использовать удлинители и/или разветвители питания для любых приборов, потому что они должны использоваться только для электроники».
Тостеры
Хотя тостеры - это небольшие кухонные приборы, они потребляют много энергии и также могут представлять угрозу пожара, если подключены к удлинителю. Для работы тостерных печей требуется еще больше энергии, их мощность колеблется от 1200 до 1400 ватт.
Холодильники
Хотя холодильники потребляют меньше энергии - от 300 до 800 Вт - чем некоторые другие кухонные приборы, их все равно не рекомендуется подключать к удлинителю, поскольку они постоянно работают. Даже если удлинитель не вызовет пожара при подключении к холодильнику, есть вероятность, что его подключение приведет к неисправности холодильника.
Кондиционеры
Кондиционеры потребляют много энергии, чтобы охлаждать дом, поэтому их тоже нужно подключать к розетке. Мартинес также подчеркивает важность покупки правильного блока кондиционера для вашего помещения.