Зеленский провел переговоры с Трампом в Риме 26.04.2025, 11:58

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После встречи президенты прибыли в базилику Святого Петра.

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Оба лидера прибыли в столицу Италии для участия в похоронах Папы Римского Франциска.

Обновлено в 11:17

Встреча Трампа и Зеленского по состоянию на сейчас завершилась. Президенты уже прибыли в базилику Святого Петра на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

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