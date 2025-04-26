закрыть
26 апреля 2025, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путинист Киркоров чуть не сгорел во время концерта

4
  • 26.04.2025, 12:07
  • 2,814
Путинист Киркоров чуть не сгорел во время концерта
Филипп Киркоров

Певец работал над номером с фейерверками, но что-то пошло не так.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, пострадал во время своего собственного концерта, пишет «Главред».

По информации телеграмм-канала Mash, путинист Киркоров обжег руки во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский». Певец работал номер с фейерверками, но что-то пошло не так.

Во время номера Киркоров начал кричать не своим голосом, вздыхал и кряхтел. В конце перформанса путинист заключил: «Обжегся».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев