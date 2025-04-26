Путинист Киркоров чуть не сгорел во время концерта

Путинист Киркоров чуть не сгорел во время концерта4
- 26.04.2025, 12:07
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Певец работал над номером с фейерверками, но что-то пошло не так.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, пострадал во время своего собственного концерта, пишет «Главред».
По информации телеграмм-канала Mash, путинист Киркоров обжег руки во время концерта в питерском БКЗ «Октябрьский». Певец работал номер с фейерверками, но что-то пошло не так.
Во время номера Киркоров начал кричать не своим голосом, вздыхал и кряхтел. В конце перформанса путинист заключил: «Обжегся».