Белпочта перестала оформлять страховки на авто 26.04.2025, 12:16

Где теперь это сделать водителям?

Белпочта с 23 апреля перестала оформлять договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Журналисты Telegraf.news разобрались, какие варианты оформления «автогражданки» остались у белорусских водителей.

Согласно официальному заявлению Белпочты, заключение договоров в отделениях почтовой связи приостановили временно, с 23 апреля. Причины в компании не назвали, равно как и ориентировочные сроки, когда планируют вернуть эту услугу.

При этом в Белпочте пояснили, что сделать второй взнос по страховому полису, оформленному до 22 апреля этого года, (некоторые автомобилисты разбивают оплату на два взноса) в отделениях почтовой связи всё же можно — но только через инфокиоски посредством платежной системы в ЕРИП.

В Белгосстрахе прекращение оформления страховок Белпочтой объяснили «техническими причинами», не вдаваясь в подробности, и предложили альтернативные способы заключения договоров по обязательной автостраховке.

Оформить их можно следующим образом:

в электронном виде на сайте Белгосстраха;

в подразделениях Белгосстраха, в которых оказываются услуги страхования;

в отделениях Беларусбанка или Белагропромбанка.

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