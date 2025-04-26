закрыть
26 апреля 2025, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилась реакция Трампа на ликвидацию российского генерала Москалика

11
  • 26.04.2025, 12:25
  • 5,508
Появилась реакция Трампа на ликвидацию российского генерала Москалика

Президент США назвал инцидент «серьезным делом».

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на резонансную ликвидацию замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Президент на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Рим в присутствии представителей прессы назвал убийство генерала «серьезным делом» и заявил, что займется его изучением, передает Dialog.UA.

«Это серьезное дело», - заявил Трамп.

Стоит отметить, что в этот момент политик находился на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Рим на похороны Папы Франциска. О смерти российского генерала Москалика американский узнал от представителей СМИ. Кроме того, Трамп спросил у журналистов, где именно произошел инцидент с генералом российского Генштаба.

Стоит отметить, что, по информации зарубежных журналистов, Ярослав Москалик занимал один из ключевых постов в Генеральном штабе ВС РФ. Этот генерал отвечал за оперативное управление войсками, а также за планирование военных операций, в том числе и в Украине.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип
У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев