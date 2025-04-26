Появилась реакция Трампа на ликвидацию российского генерала Москалика

Появилась реакция Трампа на ликвидацию российского генерала Москалика11
- 26.04.2025, 12:25
- 5,508
Президент США назвал инцидент «серьезным делом».
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на резонансную ликвидацию замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Президент на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Рим в присутствии представителей прессы назвал убийство генерала «серьезным делом» и заявил, что займется его изучением, передает Dialog.UA.
«Это серьезное дело», - заявил Трамп.
Стоит отметить, что в этот момент политик находился на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Рим на похороны Папы Франциска. О смерти российского генерала Москалика американский узнал от представителей СМИ. Кроме того, Трамп спросил у журналистов, где именно произошел инцидент с генералом российского Генштаба.
Стоит отметить, что, по информации зарубежных журналистов, Ярослав Москалик занимал один из ключевых постов в Генеральном штабе ВС РФ. Этот генерал отвечал за оперативное управление войсками, а также за планирование военных операций, в том числе и в Украине.