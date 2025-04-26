Мошенники начали обманывать белорусов, предлагая «уникальное» лекарство 2 26.04.2025, 12:34

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Оно якобы «помогает» от распространенного заболевания.

Мошенники придумали новую схему обмана белорусов — предлагают «уникальное» лекарство от сахарного диабета, сообщает телеграм-канал «Народный антифейк».

Это заболевание одно из самых распространенных в мире, в Беларуси за последние 20 лет отмечается рост количества пациентов с сахарным диабетом в три раза.

Аферисты запустили рекламу в интернете с громким заголовком: «МИД РФ передал Беларуси уникальный препарат от диабета, снижающий смертность!».

«В объявлении говорится, что лекарство можно получить по заявке через «официальную страницу», а количество упаковок якобы ограничено. Вы переходите по ссылке — вроде бы ничего подозрительного: статья врача, текст о диабете, все выглядит вполне прилично», — отмечает телеграм-канал.

Однако, когда пользователи читают объявление, неожиданно появляется сообщение: «Поздравляем! Так как вы из Минска, у вас есть уникальная возможность получить товар бесплатно!» Именно после этого и начинается обман.

Пользователям предлагают ввести свои личные данные, но никакого лекарства они, естественно, не получают. Опасность заключается в том, что мошенники, получившие доступ к личным данным людей, позже используют их для дальнейшего обмана.

Например, могут связаться с человеком, данные которого получили, представиться сотрудниками банка и заявить о блокировке карты, а дальше требовать перевести деньги им на счет, чтобы разблокировать, или же могут прислать сообщение о каком-нибудь большом выигрыше, для получения которого надо перевести какую-то сумму им на счет, схем обмана очень много.

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