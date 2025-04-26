Дональд Туск в Гнезно объявил «Новую доктрину Пястов» 26.04.2025, 12:43

Дональд Туск

Польша выбирает силу, развитие и западную цивилизацию.

Cильная армия, конкурентная экономика и сильная позиция страны в Европе — это три столпа новой стратегии, представленной премьером Польши на торжественной сессии по случаю тысячелетия коронации первых польских королей, сообщает «Польское радио».

25 апреля в городе Гнезно — это Великопольское воеводство, место коронации до XIV века польских королей, бывшая столица Королевства Польского — состоялось торжественное заседание депутатов Сейма и Сената Польши по случаю тысячелетия коронации двух первых королей Польши — Болеслава Храброго и Мешко II Ламберта.

Это событие тысячу лет назад завершило начатый Мешко I, польским князем из династии Пястов, процесс создания польского государства и обеспечило ему место среди христианских монархий Европы.

Выступая на торжественном мероприятии в Гнезно, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что решения Болеслава Храброго о пути в сторону Запада потребовало необычайного воображения, отсутствия комплексов, мужества и здравого смысла. Эти решения сформировали Польшу и остаются в силе до сих пор.

«Тогда не было просто просчитанной выгоды. Не было европейских фондов. Было сообщество определенных ценностей, но как мало их тогда разделяло. Была интуиция, что есть какие-то общие принципы, что мы вписываемся в эту великую греческую, римскую традицию. Но также было известно, оттуда иногда идет реальная военная и политическая угроза», — отметил глава польского правительства.

Дональд Туск также сказал, что стоит провозгласить новую национальную доктрину — доктрину Пястов, основанную на силе, а не только на мечтах и стремлениях.

Новая доктрина Пястов состоит из трех столпов. Первый — это инвестиции в вооружение и армию. Дональд Туск заверил, что польская армия будет самой сильной в Европе и сможет отразить любую угрозу. Премьер-министр анонсировал, что для этого будет использоваться опыт войны в Украине.

Второй столп — Польша с самой сильной экономикой в регионе. Премьер-министр отметил, что стране немного нужно, чтобы догнать самых сильных, а через несколько лет она догонит Германию и Японию.

Третий стоп Новой доктрины Пястов — это сильная позиция Польши в регионе и Европе. Дональд Туск подчеркнул, что Болеслав Храбрый с самого начала поместил Польшу в западную цивилизацию. Премьер добавил, что сегодня поляки тоже делают выбор между Востоком и Западом.

По словам Туска, когда слышны голоса сетования о том, что поляки должны платить какую-то цену за принадлежность к сообществу Запада, за участие в ЕС, нужно представить, сколько самоотречения, сколько жертвенности должны были проявить те, кто тысячу лет назад принял такое решение.

Глава правительства отметил, что первый король Болеслав Храбрый оставил после себя слово «Польша»: «Это слово, для всех нас, имеет первостепенное значение».

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