В Беларуси обострилась хроническая проблема, на которую жаловался Лукашенко 26.04.2025, 12:52

Особенно критична ситуация в одном регионе.

В Беларуси увеличивается разрыв в реальных зарплатах, которые считают с поправкой на инфляцию, и производительностью труда. Если первый показатель в январе-феврале вырос на 12,3%, то второй — на 3%. Это следует из данных Белстата, пишет «Зеркало».

На то, что в Беларуси есть проблемы с производительностью труда, 25 апреля обращал внимание также Александр Лукашенко.

Более высокими темпами производительность увеличилась в Минской области — на 5,4% в годовом выражении. При этом реальная зарплата в среднем там выросли на 13,3%. А в Гродненской области она наоборот упала на 1,9%. Но это не помешало заработкам, которые считают с учетом инфляции, увеличиться на 12,2%.

Хуже всего показатель по доходам был в Минске, который оказался вторым по увеличению эффективности труда (рост на 4,6%).

Производительность труда по ВВП, ВРП и реальная заработная плата в январе-феврале 2025 г. Скриншот с сайта Белстата.

Производительность труда по ВВП, ВРП и реальная заработная плата в январе-феврале 2025 года.

Разрыв в росте этих двух параметров увеличивается. За тот же период прошлого года финансовый показатель вырос на 12,9%, а по эффективности работы — на 5,1%.

Напомним, согласно рейтингу Международной организации труда (МОТ), Беларусь занимает 67-е место в мире по уровню производительности труда. По этому показателю страна значительно уступает развитым государствам и проигрывает всем всему Европейскому союзу, включая Польшу и Литву, а также Казахстану, России и Туркменистану.

Как об этой проблеме говорят годами, но она по-прежнему актуальна

Чиновники годами борются с этой проблемой, но решить ее не удается. К примеру, в 2017 году власти заявляли, что Беларусь по производительности труда отстает от ЕС почти в четыре-пять раз. До этого, оценивая итоги пятилетки (2010−2015 годы), чиновники отмечали, что не были решены «структурные проблемы, сдерживающие устойчивое и сбалансированное развитие», среди них — низкая производительность труда и высокие издержки производства, которые обусловлены слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг.

В следующей пятилетке — 2016−2020 годы — чиновникам также не удалось решить проблему с повышением производительности труда. В 2020 году она упала на 0,5% к 2019-му. При этом реальная зарплата за этот период выросла на 8,2%.

Напомним, в Нацбанке ранее отмечали, что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — пояснял ранее регулятор.

Международный валютный фонд ранее в 2018 году советовал властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечали, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

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