Зеленский и Трамп договорились еще раз встретиться после прощания с Папой Римским
- 26.04.2025, 12:59
Информацию подтвердили источники Sky News.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились накануне похорон Папы Франциска. По данным СМИ, они договорились провести еще одну встречу после церемонии.
Об этом сообщает Sky News.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу в Ватикане накануне похорон Папы Франциска.
По словам источников Sky News, стороны также договорились провести еще один разговор уже после церемонии прощания с Понтификом.
Встреча состоялась вскоре после заявления Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией «очень близко».
Официального подтверждения деталей разговора на данный момент нет.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля. Оба лидера находятся в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.