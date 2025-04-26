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Зеленский и Трамп договорились еще раз встретиться после прощания с Папой Римским

  • 26.04.2025, 12:59
Зеленский и Трамп договорились еще раз встретиться после прощания с Папой Римским

Информацию подтвердили источники Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились накануне похорон Папы Франциска. По данным СМИ, они договорились провести еще одну встречу после церемонии.

Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу в Ватикане накануне похорон Папы Франциска.

По словам источников Sky News, стороны также договорились провести еще один разговор уже после церемонии прощания с Понтификом.

Встреча состоялась вскоре после заявления Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией «очень близко».

Официального подтверждения деталей разговора на данный момент нет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом 26 апреля. Оба лидера находятся в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

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