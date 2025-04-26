В Китае подготовили план для противодействия последствиям торговой войны с США 1 26.04.2025, 13:35

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Пекин «роет окопы» и готовится к длительной борьбе.

Глава Китая Си Цзиньпин объявил о плане противодействия экономическим проблемам и влиянию торговой войны с США. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности снижения пошлин на некоторые американские товары, включая полупроводники.

Издание The Guardian пишет, что китайская экономика демонстрирует «позитивную тенденцию» с ростом общественного доверия к 2025 году, но «влияние внешних потрясений усилилось».

«Мы должны укрепить мышление, полностью подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и проделать большую работу в области экономики», - говорится в сообщении.

Ссылаясь на глобальные пошлины президента США Дональда Трампа, Пекин заявил, что «будет работать с международным сообществом, чтобы активно поддерживать многосторонний подход и противостоять односторонней практике запугивания».

Политбюро предложило ряд мер по укреплению внутренней экономики и защите населения и бизнеса от воздействия пошлин Трампа, включая увеличение выплат по страхованию от безработицы. Было обещано увеличить доходы населения низкого и среднего уровня, развивать сферу услуг и стимулировать потребление.

В отчете заседания политбюро подчеркивается необходимость более активной макроэкономической политики, ускоренного развития новой модели недвижимости и увеличения жилищного фонда, а также «активизации» программ обновления городов и их реконструкции.

Научный сотрудник Глобального китайского центра Атлантического совета Вэнь-ти Сун считает, что решения политбюро свидетельствуют о том, что Пекин «рассматривает международную макроэкономическую среду как враждебную» и готов пойти на высокую внутреннюю инфляцию, чтобы противостоять пошлинам.

«Это намекает на то, что Китай будет рыть окопы и готовится к длительной торговой борьбе с Трампом», - сказал он.

По его мнению, Пекин «удваивает усилия по стимулированию внутреннего спроса» и усиливает фискальные стимулы, поскольку на международном рынке нет признаков значительного улучшения.

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