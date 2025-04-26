«Чернобыльский шлях» за 20 лет: лучшие фото 10 26.04.2025, 13:44

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Как менялись лозунги и акции, посвященные трагедии на ЧАЭС, за двадцать лет.

Идея «Чернобыльского шляха» принадлежит Наталье Рослава, которая создавала БНФ в Могилевской области. Чернобыльцы вступали в народный фронт целыми районами. Это было время, когда от людей скрывали правду о взрыве на ЧАЭС и его последствиях. «Чернобыльский шлях» стал первой успешной акцией БНФ в 1989 году, он прошел 30 сентября в Минске. Треть демонстрантов приехали из зоны, они держали в руках таблички с названиями своих городов и деревень, пишут «Белорусские новости».

Верховный совет не дал разрешение на проведение акции. Более того, на 30 сентября власти назначили субботник и организовали ярмарки, где дешево продавались овощи и фрукты. Несмотря на это, на акцию пришли около 30 тысяч человек, которые от часового завода «Луч» прошли до площади Ленина.

1996 год — более 50 тысяч демонстрантов, столкновения со спецназом

Однако самым запоминающимся стал «Чернобыльский шлях» в 1996 году. В шествии по проспекту Скорины (теперь Независимости) принимало участие более 50 тысяч человек. На акции выступал лидер БНФ Зенон Пазьняк, который вскоре, опасаясь преследования со стороны властей, вынужден был эмигрировать.

Власти не разрешили митинг и бросили на подавление протеста спецназ, армейские спецподразделения и российский ОМОН. В результате жестких столкновений пострадало около ста человек. Участие в акции принимали представители украинской политической партии УНА-УНСО.

В апреле 1996-го во время массовых акций протестов оппозиции была создана организация «Весна-96» (позже название изменилось на правозащитный центр «Весна»), которая помогала арестованным и их семьям. В 2003 году власти лишили «Весну» государственной регистрации.

1997 год — за акцией наблюдает Мясникович

«Чернобыльский шлях-97» стал самой массовой акцией серии «Горячая весна», участие в нем приняло около 25 тысяч человек.

Колонну возглавляли два священника с иконой, а также колокол печали. Кроме бело-красно-белых флагов была представлена символика Евросоюза, черные транспаранты с перечислением мест, наиболее пострадавших от катастрофы, а также знамена профсоюзных организаций. В начале движения колонны за акцией лично наблюдал Михаил Мясникович, который в то время был главой администрации Лукашенко. Как только демонстранты стали приближаться к нему, он умчался на белой «Вольво». На подходе к площади Победы был замечен один из главных нынешних идеологов Всеволод Янчевский, который в 1997-м возглавлял движение «Прямое действие». После нескольких оскорбительных выкриков в его адрес он также скрылся.

По ходу шествия от Академии наук до Дворца спорта девушки дарили цветы милиционерам. Участники приглашенного из Москвы «Антифашистского молодежного движения» несли растяжки с перечеркнутой свастикой и дружно скандировали «Жыве Беларусь». Милиция задержала восемь человек.

1998 год — российских активистов вооруженная охрана провела до границы

Для «Чернобыльского шляха-1998» были сделаны специальные костюмы — десять человек в голове колонны изображали графитовые стержни. За ними несли чучело сороконожки, на котором была написана известная цитата Александра Лукашенко: «Я свой народ за цивилизованным миром не поведу». А в самом начале колонны шли дети.

Представители Молодежного антифашистского действия из Москвы несли транспарант «Жыве Беларусь! Лукашенко капут». ЧШ, на который пришло 15 тысяч человек, завершился спокойно, однако вечером российских активистов задержали на штаб-квартире Партии БНФ. Позже их завезли на вокзал, и вооруженная охрана сопровождала москвичей до границы с Россией.

1999 год — до альтернативных выборов остается меньше месяца

«Чернобыльский шлях-1999» собрал всего пять тысяч человек, несмотря на то, что он проходил на фоне острых политических событий.

На 16 мая были назначены альтернативные выборы президента. Кандидат Михаил Чигирь в это время находился под арестом, кандидат Зенон Пазьняк — в политической эмиграции. 7 мая без вести пропал бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, 16 сентября — глава альтернативного Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский.

ЧШ прошел 25 апреля от площади Якуба Колоса и до Дворца спорта. Накануне акции была конфискована звукоусиливающая аппаратура. Митингующие требовали отставки президента и несли плакаты с призывами не вступать в союз с Югославией, не строить в Беларуси атомную электростанцию. Было задержано около десятка активистов «Молодого фронта».

2000 год — власти разрешают митинг, но только на Бангалор

Мингорисполком запретил проведение ЧШ от пл. Якуба Коласа до пл. Независимости и разрешил лишь проведение митинга на площади Бангалор. Такой вариант не устраивал оргкомитет, поэтому власти предложили «компромисс»: шествие возможно, но с площади Колоса до площади Бангалор.

Провластные аналитики предсказывали, что на акцию может прийти до 80 тысяч человек. Ожидались провокации со стороны силовых структур, которые месяцем ранее на Дне Воли изымали у журналистов аппаратуру. На акции присутствовали и.о. министра внутренних дел Михаил Удовиченков, начальник минской милиции Борис Тарлецкий и зампред горисполкома Виктор Чикин.

Число участников — около 30 тысяч. Когда основная колонна покидала площадь Якуба Колоса, внезапно появились люди в черном, которые избили десятки оставшихся демонстрантов. Кроме того, были задержаны микроавтобусы со звукоусиливающей аппаратурой, транспарантами и находившимся там людьми.

2001 — демонстрантам еще разрешали двигаться по проезжей части проспекта

Сбор начался у площади Свободы, люди шли к Академии наук, заняв несколько полос на проспекте Независимости. Очевидцы отмечали, что было много молодых людей «в штатском» и подозрительно мало милиции в форме.

2002 — «Зубр» не пошел «на болото»

Акция началась с митинга на площадке у Академии наук. В руках демонстранты держали транспаранты «Чернобыль — наша общая боль», «Дзеля будучыні», «Акупацыя, Чарнобыль, Лукашэнка — адна бяда», «Дайце лекі інвалідам Чарнобыля», «Русіфикацыя — духоўны Чарнобыль» и другие плакаты с траурной символикой. После митинга участники акции заняли две центральные полосы проезжей части и под звон колокола двинулись в сторону площади Бангалор.

Активисты молодежного движения «Зубр» отказались идти «на болото», чтобы почтить память жертв Чернобыльской катастрофы. Акция завершилась молебном на пересечение улиц Сурганова и Куйбышева и прошла без происшествий. В ней приняло участие около трех-четырех тысяч человек.

2003 — «Память ради будущего»

Акция прошла под девизом «Память ради будущего». Власти не дали разрешение на заявленный маршрут от площади Якуба Колоса до Оперного театра. Вместо этого они предложили демонстрантам пройти от Академии наук до площади Бангалор. Однако 26 апреля несколько сотен человек собрались на площади Якуба Колоса.

Колона из ликвидаторов, представителей фонда «Детям Чернобыля», немецких ученых и других участников акции под бело-красно-белыми флагами с траурными лентами с образом «Матери Божьей Чернобыльской» и Чернобыльским колоколом двинулась к Академии наук. Там состоялся митинг. После него участники акции прошли по проспекту Скорины (Независимости), улице Сурганова до перекрестка с улицей Беды.

Здесь состоялась траурная церемония, которая длилась несколько минут. Под звуки колокола участники акции, многие из которых держали зажженные свечи, почтили память жертв чернобыльской катастрофы. Акция прошла без задержаний. В ней приняло участие около трех тысяч человек.

2004 — столкновения с милицией

Власти запретили оппозиции провести митинг и шествие в центре Минска. Вместо этого они предложили только митинг в парке Дружбы народов. Однако 26 апреля участники акции собрались на площади Якуба Колоса. Когда они двинулись к улице Веры Хоружей, дорого им преградил ОМОН. Произошли стычки. Некоторые демонстранты получили травмы.

После переговоров с милицией организаторы акции повели колону к площади Бангалор. Развернув бело-красно-белые флаги, скандируя «Жыве Беларусь!» демонстранты дошли до парка Дружбы народов. Шествие, которое возглавила молодежь из «Молодого фронта», продолжалось полтора часа в сопровождении милиции. В акции приняло участие около 1,5 тысячи человек.

На следующий день двое организаторов «Чернобыльского шляха» получили штраф и «сутки» за несанкционированную акцию.

2005 — аресты россиян и украинцев

Оппозиция решила отказаться от традиционного «Чернобыльского шляха» в центре Минска и призвала собраться у Национального академического театра им. Янки Купалы, чтобы передать петицию в Администрацию президента. В ней общественность требовала отселить людей из сильно загрязненных территорий, обеспечить инвалидов Чернобыля лекарствами и лечением и прочее.

Собрав несколько сотен подписей под обращением к Александру Лукашенко, активисты оппозиции Дмитрий Дашкевич и Марина Богданович отправились передавать документ в администрацию Лукашенко, которая была оцеплена милицией. Их пропустили через кордон.

В это время около 150 участников акции устроили импровизированный митинг. После него к району проведения акции подъехали два автобуса с сотрудниками ОМОНа. Они стали оттеснять собравшихся на проспект, начались потасовки. Около ресторана «Печки-лавочки» группа ОМОНовцев жестоко избила около 10 человек, которых затем увезли в неизвестном направлении. Всего 26 апреля было задержано более 30 человек, в том числе активисты из России и Украины. Впоследствии они были осуждены к административному аресту и объявили голодовку.

Украинская и российская пресса пестрила заголовка о жестком разгоне акции и арестах ее участников. Украинский МИД подверг критике действия белорусской милиции.

2006 — на фоне репрессий после выборов

Акция прошла на фоне репрессий после президентских выборов. Власти разрешили митинг у Академии наук и шествие до площади Бангалор. Оппозиция планировала собраться на Октябрьской площади, но она была оцеплена милицией. Часть демонстрантов стянулась к цирку и двинулась к Академии наук, где их ждали другие участники акции.

По ходу шествия милиция постоянно через мегафоны угрожала привлечь участников «несанкционированной акции» к ответственности, однако число демонстрантов постоянно росло. Несколько тысяч людей скандировали «Свободу!» и «Жыве Беларусь!». У Академии наук состоялся митинг. Люди держали в руках транспаранты «У Беларуси две беды — Чернобыль и Лукашенко», «Нас убивает радиация и диктатура», «Остановим диктатуру!», «Мы хочам быць здаровымі!», «Чарнобыль — наш боль», «Не бойся! Стань побач! Разам мы — сіла!».

После митинга колонна демонстрантов двинулась в сторону площади Бангалор. Количество участников шествия оценивается в 10 тысяч человек. В парке Дружбы народов состоялся митинг. В ходе и после окончания «Чернобыльского шляха» было задержано несколько человек, в том числе граждане Украины. Впоследствии они были высланы из нашей страны.

2007 — шествие по тротуарам

Власти разрешили участникам акции идти по тротуарам от Академии наук до площади Бангалор. Однако часть демонстрантов собралась на площади Якуба Колоса и оттуда двинулась к санкционированному месту сбора. Милиция не препятствовала.

Тем временем у Академии наук собралось несколько тысяч участников акции. Они держали флаги Евросоюза, бело-красно-белые полотнища. На колонны здания повесили растяжку с лозунгом «Свободу Александру Козулину». Кто-то держал плакат с надписью «Остановить производство радиоактивных продуктов».

Сотрудники милиции не дали провести митинг возле здания президиума Национальной академии наук. У организаторов забрали аппаратуру, мотивируя это тем, что горисполком разрешил провести митинг в парке Дружбы народов. Колонна участников акции направилась к площади Бангалор, скандируя «Жыве Беларусь!» и другие лозунги.

В парке Дружбы народов прошел митинг. Участники акции приняли резолюцию, в которой в том числе потребовали вернуть все льготы чернобыльцам, отмененные в 2007 году.

По окончании митинга произошла стычка с милицией. Было задержано около 20 человек. Впоследствии они были отпущены из милиции без составления протоколов. За «Чернобыльским шляхом» наблюдали зарубежные дипломаты — послы Германии, Великобритании, Польши, Румынии и США. Общее количество участников акции оценивается в 8-10 тысяч человек.

2008 — протест против строительства АЭС начинает доминировать

В 2008 году белорусское руководство приняло политическое решение о строительстве собственной атомной электростанции, поэтому тема протеста против строительства АЭС начинает доминировать во время «Чернобыльского шляха».

Организованной группой в акции активное участие приняли анархисты. Они развернули растяжки «Атомная энергия — это тупик» и «Мы против ядерного реактора» и скандировали лозунг «Атом мирным не бывает!». Шествие прошло по ставшему традиционным маршруту от Академии наук до площади Бангалор. По пути демонстранты скандировали: «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Нет АЭС!»

Акция завершилась без происшествий молитвой у Чернобыльской часовни. В ней приняло участие около двух тысячи человек.

2009 — кордоны милиции против демонстрантов

Акция началась с митинга у Академии наук. Выступавшие вспоминали жертв Чернобыльской катастрофы, говорили о том, что власти скрывают последствия аварии, выступали против строительства АЭС в Беларуси.

Демонстранты держали в руках транспаранты: «Мы против ядерного реактора», «Альтернатива есть», «Нет заводу ядохимиктатов в 25 км от Минска» и прочие плакаты.

Затем участники акции перешли на другую сторону проспекта, к кинотеатру «Октябрь», чтобы оттуда начать шествие к Чернобыльской часовне по маршруту: проспект Независимости — площадь Якуба Коласа — улицы Хоружей, Богдановича, Кульман, Карастояновой. Однако поскольку он не был санкционирован, дорогу им преградили несколько кордонов милицейского спецназа. Организаторы акции пытались убедить милицию пропустить собравшихся, но безрезультатно.

В итоге было принято решение отправиться по маршруту, предложенному горисполкомом: улицам Хмельницкого, Сурганова до площади Бангалор, где расположена Чернобыльская часовня. Группа активистов объединения «Молодая Беларусь» отказалась от участия в шествии. Как заявил лидер организации Артур Финькевич, «ходить на Бангалор по задворкам бессмысленно». Чуть позже от участия в шествии отказалась также группа анархистов с барабанами и бело-красно-белыми флагами.

До часовни дошли примерно 400 человек. На траурном митинге выступил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская Христианская демократия» Павел Северинец, назвавший аварию на ЧАЭС знаковым событием, которое стало предвестником разрушения «советского режима, империи зла».

Участники митинга помолились за всех жертв Чернобыля и тех, кто живет на загрязненных территориях. Акция завершилась исполнением гимна «Магутны Божа» и прошла без задержаний.

2010 — перед выборами

В год президентских выборов организаторы решили отказаться от партийной символики во время мероприятия. За несколько часов до начала «Чернобыльского шляха» площадку возле Академии наук оградили металлическими турникетами. В итоге там собралось лишь около ста человек. Они держали растяжку «Чарнобыльскі шлях-2010» и бело-красно-белые флаги с траурными ленточками.

На импровизированном митинге выступил бард Андрей Мельников, исполнивший две песни, посвященные Чернобылю. Затем организаторы акции провели перфоманс, в ходе которого было растоптано «чучело Чернобыля» в виде свиньи.

После перфоманса примерно 1,5 тысячи человек выстроились в колонну и направились по согласованному маршруту до парка Дружбы народов. Возглавляющие колонну демонстранты несли икону «Матери Божьей Чернобыльской» и колокол. Шествие завершилось минутой молчания и молитвой у Чернобыльской часовни. Акция прошла без задержаний.

2011 — митинг вместо шествия

В 2011 году организаторы «Чернобыльского шляха» решили не вступать в конфронтацию с властями и согласились на митинг в парке Дружбы народов. Площадка для митинга была ограждена турникетами. Милиция тщательно досматривала всех участников акции.

В ходе митинга его участники приняли три резолюции. Они потребовали немедленно прекратить все политически мотивированные процессы, связанные с декабрьскими событиями 2010 года в Минске, а также освободить всех задержанных. Вторая резолюция касалась возвращения социальных льгот участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Третья резолюция касалась недопущения строительства АЭС в Беларуси.

Митинг завершился молитвой у Чернобыльской часовни. Общее количество участников акции оценивается в 500 человек. Мероприятие прошло без задержаний.

2012 — освободить политзаключенных и отменить строительство АЭС

Участники акции собрались у Академии наук. Представители гражданской кампании «Говори правду» на месте сбора провели акцию под названием «Хочешь сладкого? Попробуй, если не боишься». Они развернули маленький столик, выложили на него конфеты, батон и пластиковые бутылки со сгущенкой. Активисты кампании объясняют, что эти продукты производятся на загрязненной после аварии на ЧАЭС территории и употреблять их, по крайней мере, рискованно.

Затем колонна начала движение до площади Бангалор. Количество участников шествия оценивается в тысячу человек. По ходу движения демонстранты скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», а также «Нет АЭС в Беларуси!». Когда хвост колонны проходил около торгового центра «Рига», неизвестные молодые люди сломали древки двух флагов, которые принесли ЛГБТ-активисты, и попросили представителей сексменьшинств перейти из середины колонны в ее хвост.

В парке Дружбы народов состоялся митинг, после чего участники акции возложили цветы к Чернобыльской часовне.

«Чернобыльский шлях-2012» прошел под знаком требования отмены строительства островецкой АЭС. Однако помимо экологической темы на акции поднимались и другие актуальные вопросы, главный из которых — освобождение политзаключенных.

После акции было задержано 40 человек, в том числе восемь активистов молодежного крыла российской партии «Яблоко». Впоследствии россияне были отпущены из милиции, а белорусские активисты получили административный арест.

2013 — на фоне превентивных задержаний

«Чернобыльский шлях» начался с превентивных задержаний. На выходе из дома были задержаны экологи Ирина Сухий, Ольга Коновалова, Василий Семенихин и Константин Кириленко. Антиядерный активист Татьяна Новикова была заблокирована в своей квартире. В Островце был задержан лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, а по дороге в Минск — его соратник, координатор общественной кампании «Островецкая атомная — это преступление!» Николай Уласевич.

Тем не менее, к вечеру на площадке перед кинотеатром «Октябрь» собралось около 300 человек. Участники акции держали флаги кампании «Говори правду» и ее общественной инициативы «Гражданский договор», флаги Партии БНФ, а также бело-красно-белые флаги. Некоторые демонстранты держали транспаранты «В Беларуси две беды: нет второму Чернобылю, диктатора под суд», «Оппозиция? Где мой Спартак?», «Островец = Чернобыль», «Цена АЭС — наши жизни», «Нет — освоению чернобыльских земель!».

Затем колонна двинулась к парку Дружбы народов. В голове колонны участники акции несли Чернобыльский колокол. Часть демонстрантов периодически скандировала «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!». Количество участников акции увеличилось до 700 человек.

В парке Дружбы народов состоялся митинг. Площадка для него было огорожена турникетами, поэтому большинство участников акции слушали выступающих за ограждениями. После короткого митинга участники акции возложили цветы к Чернобыльской часовне.

После акции было задержано не менее десяти участников, в том числе журналисты «Радыё Рацыя». Впоследствии они были осуждены к административным арестам. Превентивно задержанные экологи и оппозиционные политики были отпущены на свободу.

Главное требование «Чернобыльского шляха-2013» — отмена строительства АЭС.

2014 — по классическому маршруту

Организаторы планировали шествие от кинотеатра «Октябрь» до Куропат и митинг в урочище, а также антиядерный митинг в парке Дружбы народов. Однако городские власти запретили проводить акцию в таком формате, предложив организаторам «классический» маршрут, на который те вынуждены были согласиться.

Участники акции собрались на площадке перед кинотеатром «Октябрь» с национальными бело-красно-белыми флагами, флагами партий и общественных организаций, а также транспарантами с лозунгами «За незалежную Беларусь», «Чарнобыль — наш боль. Мы памятаем», «Нет АЭС», «Свабоду палітвязню Яўгену Васьковiчу» и другими плакатами.

Затем колонна двинулась до парка Дружбы народов. Участники шествия скандировали не только «Жыве Беларусь!» и «Нет — АЭС», но и «Слава Украине — героям слава!». По разным оценкам, в шествии участвовало от 500 до 700 человек.

В парке Дружбы народов состоялся митинг. После него участники акции возложили цветы к Чернобыльской часовне. После акции было задержано около 10 человек. Впоследствии они были осуждены к административным арестам.

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