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На границе растут очереди на въезд в Польшу

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  • 26.04.2025, 13:59
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На границе растут очереди на въезд в Польшу

Выезд автобусов назад в Беларусь сильно задерживается.

На выезде из Беларуси в Польшу к полудню 26 апреля скопились 1760 легковушек и десятки автобусов, очереди есть и на литовском направлении, по данным мониторинга Госпогранкомитета. Тем временем выезд автобусов из соседних стран в Беларусь сильно задерживается.

На 12.00 25 апреля въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидали 1760 легковушек и 65 автобусов. С полуночи очередь заметно выросла.

На литовском направлении в «Беняконях» стоят 30 автомобилей, в «Каменном Логе» — 50. Очередей из автобусов не наблюдается.

Как сообщает сайт польской Погранслужбы, в обратном направлении, на въезде в Беларусь, легковушки и автобусы проводят в «колейке» примерно час.

Между тем «Минсктранс» сообщает, что некоторые автобусы из Польши и Литвы отправляются в Беларусь со значительным опозданием.

Так, автобус Варшава — Минск (АН8303−7) выехал с опозданием на 5 часов: вместо 7 утра отправился в 12. Автобус Вильнюс — Минск (АН8590−7) тоже задержался: с литовской границы он выехал только в 10.16, хотя должен был в 8. Причина в обоих случаях — долгое оформление на границе.

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