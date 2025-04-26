Путинский гамбит потерпел фиаско 1 Питер Дикинсон, Atlantic Council

26.04.2025, 14:06

5,134

Зеленский разоблачил кремлевский блеф.

Президент России Владимир Путин застал всех врасплох во время недавних пасхальных праздников, неожиданно объявив о 30-часовом прекращении огня, чтобы ненадолго приостановить российское вторжение в Украину. Предполагаемое затишье в боевых действиях было приурочено к традиционным православным праздникам в пасхальное воскресенье, с очевидной целью возродить сомнительный авторитет Путина как миротворца, переложив вину за отсутствие прогресса в мирных переговорах под руководством США на Украину.

Поспешное объявление о пасхальном прекращении огня последовало после нескольких недель растущего разочарования в Вашингтоне из-за отказа России присоединиться к Украине и поддержать американские призывы к безоговорочному прекращению огня. Поскольку президент США Дональд Трамп жаловался на тактику Москвы и предполагал, что вскоре он может вообще отказаться от переговоров, Путин, похоже, решил, что необходимо срочно сменить риторику. И он в одностороннем порядке объявил временное перемирие в один из самых святых дней в году для русских и украинцев.

Предложенное перемирие было приурочено к традиционным православным торжествам в Пасхальное воскресенье — по всей видимости, с целью вернуть себе всё более сомнительный имидж миротворца и одновременно переложить ответственность за застой в мирных переговорах, инициированных США, на Украину.

Если целью путинского гамбита с пасхальным прекращением огня было выставить Украину главным препятствием на пути к миру, то, похоже, он потерпел фиаско. Президент Украины Владимир Зеленский не только не отверг предложение России о временном перемирии, которое было сделано в последнюю минуту, но и быстро согласился с ним: «Если Россия сейчас готова по-настоящему войти в формат полной и безоговорочной тишины на фронте, Украина будет действовать соответственно, зеркально отражая действия России».

Важно, что Зеленский также разоблачил путинский блеф, выдвинув собственное контрпредложение о значительном продлении режима прекращения огня. «Если полное прекращение огня действительно состоится, Украина предлагает продлить его и после дня Пасхи. Это раскроет истинные намерения России, потому что 30 часов — это достаточно для заголовков газет, но не для настоящих мер по укреплению доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — прокомментировал украинский лидер.

С тех пор Зеленский расширил свой призыв к заключению более всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. В день Пасхи он заявил, что и Россия, и Украина должны на месяц приостановить все ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру. Путин пока не дал определенного ответа на предложение Зеленского, но дал понять, что может быть открыт для двусторонних переговоров с Украиной по этому вопросу. Далеко не факт, что этот диалог приведет к каким-либо значимым действиям, но украинскому лидеру уже удалось продемонстрировать свой конструктивный подход к мирному процессу.

Эти последние события происходят в ключевой момент усилий администрации Трампа по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и завершению крупнейшего вторжения в Европу со времен Второй мировой войны. Украина согласилась на предложение США о безоговорочном прекращении огня 11 марта, но Россия до сих пор не сделала этого. Вместо этого Москва пытается добиться новых многочисленных уступок и обвиняется в попытке затянуть переговоры на неопределенный срок.

Попытки Путина помешать переговорам поставили Трампа в неудобное положение и привели к широко распространенным предположениям о том, что кремлевский диктатор просто манипулирует американским лидером. Впервые ситуация обострилась в конце марта, когда Путин публично поставил под сомнение политическую легитимность Зеленского и заявил, что Украина должна быть передана под временное управление Организации Объединенных Наций, чтобы избрать более «компетентное», по мнению российского правителя, правительство. В ответ на это Трамп заявил, что «взбешен» и «очень зол» из-за комментариев Путина.

На протяжении апреля хор международной критики недобросовестного подхода России к переговорам становился все громче, равно как и требования к Трампу отреагировать соответствующим образом. У американского лидера, очевидно, закончилось терпение, и он даже пригрозил полностью отказаться от мирных переговоров. Поскольку американские официальные лица требуют, чтобы прогресс был достигнут в считанные дни, а не недели, вскоре мы должны получить более полное представление о перспективах прорыва к устойчивому урегулированию. Пока же нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в прекращении вторжения в Украину.

Неожиданное объявление Владимира Путина о прекращении огня на Пасху было, безусловно, циничным трюком, но оно невольно послужило важной цели, подчеркнув тот простой факт, что Россия может прекратить войну, когда захочет. Сейчас, когда шаткие мирные переговоры приближаются к критической точке, значение этого базового момента невозможно переоценить. Как многие заметили за последние три года, если Россия прекратит воевать, войны больше не будет. Если Украина прекратит воевать, то больше не будет Украины.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com