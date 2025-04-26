Пинскую набережную и парк атаковали ужи 3 26.04.2025, 14:15

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Теплые весенние дни способствуют их активности.

Городской парк и набережную в Пинске снова атакуют ужи. Фото и видео рептилий все чаще появляются в соцсетях пинчан, заметиило издание «Медиа Полесье». Оказывается, ужи — часть нынешней экосистемы столицы Полесья.

Как объясняет заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демьянчик, пинская набережная — благоприятная среда для обитания рептилий. Теплые весенние дни способствуют их активности, особенно в период спаривания. Кроме того, климатические изменения и мягкие зимы увеличивают численность этих пресмыкающихся.

Ужи обычно не агрессивны по отношению к человеку. Однако лучше их не тревожить — иначе могут уусить. Медики сравнивают укус ужа с укусом кошки, но при этом есть риск инфицирования раны. В случае укуса рекомендуется обратиться к доктору.

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