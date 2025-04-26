Пинскую набережную и парк атаковали ужи

Пинскую набережную и парк атаковали ужи3
- 26.04.2025, 14:15
- 1,412
Теплые весенние дни способствуют их активности.
Городской парк и набережную в Пинске снова атакуют ужи. Фото и видео рептилий все чаще появляются в соцсетях пинчан, заметиило издание «Медиа Полесье». Оказывается, ужи — часть нынешней экосистемы столицы Полесья.
Как объясняет заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демьянчик, пинская набережная — благоприятная среда для обитания рептилий. Теплые весенние дни способствуют их активности, особенно в период спаривания. Кроме того, климатические изменения и мягкие зимы увеличивают численность этих пресмыкающихся.
@slivkiby_pinsk
Пинск! Скучали по ужам?))♬ оригинальный звук - slivkiby_pinsk
Ужи обычно не агрессивны по отношению к человеку. Однако лучше их не тревожить — иначе могут уусить. Медики сравнивают укус ужа с укусом кошки, но при этом есть риск инфицирования раны. В случае укуса рекомендуется обратиться к доктору.