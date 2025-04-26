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Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши

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  • 26.04.2025, 14:24
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Военный вертолет РФ нарушил воздушное пространство Польши
иллюстративное фото

Со стороны Балтийского моря.

Российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство Польши вечером 25 апреля.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Вечером 25 апреля российский военный вертолет Балтийского флота нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши в Балтийском море. За полетом вертолета наблюдали военные радиолокационные системы Вооруженных сил Польши и гражданские системы ВВС Польши», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные силы и средства противовоздушной обороны находились в постоянной боевой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

«Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия проверяет готовность наших систем противовоздушной обороны», - отметили в оперативном штабе.

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