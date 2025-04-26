США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине 26.04.2025, 14:59

Источник издания The New York Times сообщил подробности.

США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил источник издания The New York Times.

В частности, один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование «необоснованным и невыполнимым». По его словам, США такое требование Кремля «поддерживать не будут».

В частной беседе американские переговорщики заверили украинские власти, что намерены добиваться территориального обмена, но не могут гарантировать согласия Кремля по этому вопросу.

Мирный план по Украине

17 апреля в Париже прошли переговоры представителей США, Европы и Украины по поводу согласования мирного плана, который бы позволил закончить войну.

Вчера издание агентство Reuters узнало, что именно спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф пропихивал Киеву на этих переговорах. Помимо прочего, в плане американцев были такие пункты:

США де-юре признают российский контроль над Крымом;

США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;

США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области.

В документе было указано, что эти условия представляют собой окончательное предложение США обеим сторонам.

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