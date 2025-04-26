В России во время демонстрации «захваченной техники НАТО» погиб ребенок8
- 26.04.2025, 15:16
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Задний люк бронетранспортера внезапно упал на голову.
В России во время демонстрации «захваченной техники НАТО» погиб ребенок. Задний люк бронетранспортера внезапно упал на голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В Комсомольске-на-Амуре на «выставке трофейной» техники НАТО и ВСУ погиб четырехлетний мальчик.
По данным российских СМИ, задний люк бронетранспортера M113 проломил ребенку голову.
Инцидент произошел утром 26 апреля. По словам очевидцев, дети рассматривали военную технику, когда люк неожиданно открылся.
Официально причины происшествия не названы: по одним данным, люк открыл кто-то из посетителей, по другим - это произошло из-за технической неисправности.
Выставку на Театральной площади открыли 25 апреля представители местной власти, заявив о «патриотическом воспитании подрастающего поколения».
После инцидента территорию выставки оцепили полиция и экстренные службы.