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Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз

  • 26.04.2025, 15:22
  • 4,118
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом с глазу на глаз

Украинский президент отметил, что обсудить удалось много тем.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, передает УНИАН.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны», - поделился подробностями Зеленский.

Он отметил, что это очень символическая встреча, которая может стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.

Украинский лидер поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира.

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