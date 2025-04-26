В Беларуси хотят радикально изменить правила пассажирских перевозок

В Беларуси хотят радикально изменить правила пассажирских перевозок1
- 26.04.2025, 15:26
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Стало известно, что предложил Минтранс.
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое предусматривает пересмотр действующих Правил автомобильных перевозок пассажиров. Журналисты Telegraf.news изучили проект документа и выяснили, что транспортное ведомство предложило изменить кроме введения обязательной видеофиксации на транспорте и ремней безопасности в автобусах.
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Так, в проекте постановления Совмина, который выложили на Правовом форуме 26 апреля, указано, что все транспортные средства, работающие на внутриреспубликанских автомобильных перевозках пассажиров, должны быть в обязательном порядке оборудованы техническим средством видеофиксации.
В правилах также предложили прописать обязательное наличие ремней безопасности в автобусах на пассажирских местах:
двухточечных либо трехточечных на городских маршрутках;
трехточечных на маршрутках и автобусах на пригородных и междугородних маршрутах.
Также Минтранс предусмотрел ряд изменений, которые коснутся поездок на такси. В частности, ведомство предложило исключить случаи изменения способа оплаты на такси и уточнить перечень случаев, при которых пассажиру разрешается отказаться от оплаты поездки. В частности, Минтранс предложил разрешить не платить, если таксист не выдаёт чек по кассе (если только речь не идёт об оплате банковской картой посредством электронных систем оплаты, когда чек формируется в мобильном приложении в электронном виде), а также если в такси отсутствует такая касса — сам кассовый аппарат или устройство с программной кассой (впрочем, это не касается такси, которые работают исключительно через интернет-сервисы).
Кроме того, Минтранс предложил пересмотреть требования к водителям по наличию стажа и отсутствия привлечения к ответственности, а также отменить обязанность проходить курсы повышения квалификации. Они не потребуются для тех, кто получил водительские права соответствующей категории менее чем 5 лет назад.
Общественное обсуждение на Правовом форуме продлится с 26 апреля по 5 мая 2025 года.